Úvalská skupina Divokej Bill vyrazila na turné k 25 letům své existence. V Libereckém kraji bude mít šňůra hned dvě zastávky, první už tuto sobotu v libereckých Vratislavicích.

Divokej Bill | Foto: Ondřej Pýcha

Oslavit 25 let na scéně se členové oblíbené skupiny rozhodli vydáním osmého studiového alba Bazilišek, venkovním koncertním turné, které bude čítat 25 zastávek napříč republikou, a 19. ledna 2024 se Billové vrátí do pražské O2 arény.

Oslava pětadvaceti let je plánována ve velkém stylu. „Od začátku naší existence jsme dávali důraz hlavně na živé hraní a možná proto s námi tolik našich fanoušků vydrželo. Slavit tedy budeme tak, jak to máme rádi. Od června do září odehrajeme pětadvacet open air koncertů. Celé jsme to velmi netradičně nazvali Divokej Bill – 25 let,“ směje se kytarista Roman Procházka.

Turné je v plném proudu. Po páteční zastávce v Třebíči zamíří kapela v sobotu 24. června do Zámeckého parku v Liberci - Vratislavicích. Pro fanoušky si Billové připravily nejen nálož muziky, ale i pestrou nabídku drinků a jídla, happy hour první hodinu od otevření areálu nebo autogramiádu.

Osmičlenná parta v čele se zpěvákem Vaškem Bláhou se pak do regionu vrátí v polovině července. Další z narozeninových open-air koncertů bude hostit Česká Lípa. V sobotu 15. července zahraje Divokej Bill u zimního stadionu.