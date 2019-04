„Tento hudební projekt má dlouhou tradici a vysokou uměleckou úroveň. Navíc žádný podobný festival tohoto formátu se v Libereckém kraji nepořádá. Proto je důležité, abychom ho podporovali, aby se k němu město hlásilo a bralo za svůj,“ uvedl radní Michal Prokop (Živá Lípa).

DÁVAJÍ STATISÍCE

Jak doplnil, Lípa Musica vždy z rozpočtu města podporu získávala, většinou mimořádně vysokou částku. Nejvíce v době, když radnice po prodeji akcií teplárenské společnosti opakovaně věnovala milion korun. Minulý rok získal festival z rozpočtu města dar ve výši 550 tisíc korun.

„Věřím, že naše podpora festivalu zůstane značná i v příštích letech. Jedná se o mimořádnou akci, která šíří dobré jméno našeho města,“ poznamenala starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

PODPORA NA VÍCE LET

Ta chápe, že organizátoři by uvítali příslib pomoci na více let, tak aby mohli plánovat a zajišťovat nejlepší hudebníky, což není práce na týdny a měsíce, ale na roky. „Závazek bychom mohli projednat, ale asi jen na dobu volebního období, abychom nikoho dalšího nezavazovali,“ řekla Volfová.

Letošní ročník Lípy Musicy začne 17. září, připraveno je celkem 21 koncertů. Znovu se počítá se srpnovým prologem festivalu a epilogem v listopadu, zároveň bude pokračovat také spolupráce s českolipskou základní uměleckou školou.

Pro Českou Lípu je připraveno celkem sedm koncertů, navíc od ledna do června probíhají v České Lípě koncerty v rámci obnoveného Klubu přátel hudby.

„Jsme velice vděční, že město Česká Lípa vyšlo pro letošní rok v plné výši vstříc naší žádosti o podporu festivalu Lípa Musica. Vnímáme to jako velmi pozitivní signál,“ poděkoval zakladatel festivalu Martin Prokeš.

Získané peníze od města využije pořadatel festivalu na úhradu honorářů, technické zajištění, propagaci nebo náklady na dopravu návštěvníků z České Lípy na koncerty do vzdálenějších míst. Rozpočet festivalu je okolo sedmi milionů korun. Pro nadcházející ročník je v tuto chvíli naplněn přibližně ze 70 %.

Podle Lucie Johanovské z organizačního týmu MHF Lípa Musica je možnost prezentovat špičkové interprety světové úrovně na festivalovém pódiu výsledkem několikaletých jednání, které bez dlouhodobějšího finančního výhledu není možné rozvíjet. „Víceletá podpora, kterou festivalu nyní garantuje jen Liberecký kraj, je nezbytná z hlediska dalšího vývoje festivalu,“ uvedla Johanovská. Festival Lípa Musica podporuje celkem 140 partnerů.

Programová nabídka pro letošní rok je prakticky připravena. Novinkou je oficiální zveřejnění a představení programu, které se uskuteční v úterý 30. dubna v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě. Provede jím ředitel festivalu Martin Prokeš. Chybět nebude ani hudební host – sbor Severáček, jenž vystoupí na podzim i na festivalu. Představení programu bude přístupné zdarma.