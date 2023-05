/FOTO/ Dvaadvacátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se v letošním roce uskuteční od 30. června do 21. října. Předprodej vstupenek začíná už příští týden, v úterý 2. května.

Uměleckou garantkou 22. ročníku festivalu je přední česká klavíristka Jitka Čechová. | Foto: Lípa Musica

Festival letos celkově nabídne řadu 20 koncertů a doprovodných programů včetně mistrovských kurzů a 10. ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes, která se uskutečnila již v březnu, a to na 12 lokalitách Libereckého a Ústeckého kraje a tradičně i saského příhraničí.



Uměleckou garantkou 22. ročníku je přední česká klavíristka Jitka Čechová. Její angažmá určuje celkové tematické zaměření letošního festivalového ročníku v podobě představení klavírního umění v jeho rozmanitých formách a podobách s titulem Klavír všemi smysly. Jitka Čechová vystoupí na čtyřech festivalových projektech, a to sólově, komorně i za doprovodu komorního orchestru a současně se ujme role garanta letošního projektu se ZUŠ Česká Lípa Má to smysl, kde pro žáky povede také workshop.



„Letošní Lípa Musica bude naprosto výjimečná. Pro svou dramaturgickou pestrost, náboj a hvězdné obsazení našich uměleckých hostů má ambici stát se skutečnou perlou na kulturní mapě naší země. Osm národností se postupně vystřídá v 19 projektech s orchestry, většími či menšími ansámbly a chybět nebudou samozřejmě ani vynikající sólisté. Posluchači se mohou těšit na žánrovou pestrost klasické hudby, neopomeneme zcela zásadní skladby duchovní literatury, ale nabídneme i projekty zahrnující jazz, potěšíme milovníky tanga, a ve zcela mimořádných projektech si návštěvníci budou moci vychutnat crossoverové projekty spojující klasickou hudbu s filmovou, folk rock s renesanční hudbou či namícháme nápoj z ingrediencí italských písní, jazzu a populární hudby.“ říká k letošnímu programu ředitel a zakladatel festivalu Martin Prokeš.

Mezi největší hvězdy 22. ročníku festivalu se dále zařadí francouzská mezzosopranistka Lucile Richardot. Další pěveckou hvězdou bude kontratenorista Andreas Scholl, kritikou nazývaný majitelem nejkultivovanějšího kontratenorového hlasu na světě. Ze zahraničních interpretů s vokálním projektem přijede i původem americký basista a hráč na loutnu Joel Frederiksen, který představí svůj nový projekt věnovaný poctě Leonardu Cohenovi Den se Suzanne. Originální hudební spojení představí v Liberci klarinetista David Orlowsky spolu s loutnistou Davidem Bergmüllerem (na snímku) v projektu Alter Ego.Zdroj: Lípa MusicaS instrumentálními projekty se na 22. ročníku MHF Lípa Musica představí například vracející se Janoska Ensemble, který přiveze svůj nový program The Big B’s, a to na slavnostní koncert u příležitosti znovuotevření českolipského Jiráskova divadla po rekonstrukci. Dialog západní a východní kultury svedou hudebníci souboru Anima Shirvani pod vedením pozounisty Turala Ismaylova, kteří představí hudbu staré Persie i evropskou renesanční a barokní hudbu v kontextu perské poezie a Západovýchodního dívánu Johanna Wolfganga von Goethe. Originální hudební spojení představí i klarinetista David Orlowsky spolu s loutnistou Davidem Bergmüllerem v projektu Alter Ego, které přináší neotřelou instrumentaci i dialog staré a nové hudby. Vedle zahraničních interpretů MHF Lípa Musica nabídne i vystoupení předních českých umělců, a to například žesťového souboru Czech Brass na saském Oybině, Collegia Mariana v Zahrádkách, návrat houslistky Josefa Špačka a violoncellisty Tomáše Jamníka a jejich nový projekt Cesty, dále uvedení Pärtových Pašijí v podání sboru Martinů Voices nebo vystoupení souboru Escualo Quintet a tanečního dua Tangonexion v programu Misterio del Ángel, který předvede argentinské tango nejen v kompozicích Ástora Piazzolly.

Kromě tradičních lokalit se festival letos nově představí v Seifhennersdorfu a nové prostory návštěvníkům nabídne i v Liberci, a to novou synagogu či návrat po letech do kostela sv. Antonína Velikého, nebo v Teplicích, kde se poprvé festivalový koncert uskuteční v prostorách místního zámku – Rokokovém sálu.

Americká mezzosopranistka Joyce DiDonato.Zdroj: (c) Chris SingerProgramové plány Lípy Musicy pro následující období korunuje mimořádný projekt za účasti světově renomované pěvkyně Joyce DiDonato, která 9. března 2024 v Liberci uvede svůj prestižní cenou Grammy ověnčený projekt Songplay. Rozpočet festivalu podobně jako v loňském roce překračuje hranici 8 mil. korun. „S vděčností mohu konstatovat, že Lípa Musica stále prosperuje a může se opřít o více než 22 let hudební tradice. To je mnohem víc než pouhá deviza, neboť platí, že jak člověk zasel, tak i sklidí. S radostí a pokorou zároveň sleduji, že naše dlouholetá práce se více než kdy předtím začíná vyplácet. Díky důvěře našich posluchačů a podpoře jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru můžeme tuto základnu nejen udržovat, ale i dále rozvíjet. Toho si nesmírně vážím a jsme vděční všem, kteří nás podporují,“ uzavírá Martin Prokeš.

Předprodej vstupenek bude zahájen 2. května 2023. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dostání ve festivalové kanceláři a na webových stránkách festivalu, neboť Lípa Musica nově svěřila předprodeji vstupenek společnosti Enigoo. Festival i v letošním roce nabídne svým návštěvníkům autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu.

Program festivalu najdete na webu lipamusica.cz.