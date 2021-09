Oslavy 20. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica vypuknou mimořádným večerem v sobotu 4. září v České Lípě. Na programu je připraven speciální narozeninový galakoncert, který předchází samotnému zahajovacímu koncertu a který nabídne výjimečnou událost v podobě uvedení světové premiéry skladby napsané na objednávku festivalu právě při této příležitosti. Kantátu s názvem Domov pro festival zkomponovala úspěšná slovenská skladatelka mezinárodního renomé Ľubica Čekovská. Vedle této skladby zazní na koncertu v podání Pavel Haas Quarteta díla Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, Johannese Brahmse a Benjamina Brittena.

Večer, nad nímž převzali záštitu významní reprezentanti českého i německého veřejného života, proběhne v sobotu 4. září v bazilice Všech svatých v České Lípě. Vstupenky jsou ještě k dostání ve festivalovém předprodeji.

Skladba zkomponovaná na objednávku festivalu souzní s dlouholetou ústřední linkou festivalové dramaturgie, kterou je česko-německý dialog a snaha o prohloubení vzájemné kulturní spolupráce. Tematicky se dotýká doby po 2. světové válce, která necitlivě zasáhla do života národů, rodin i jednotlivců, rozdělila je a připravila o hlavní životní jistotu – domov. O libreto se postaral českolipský historik Tomáš Cidlina. „Jaksi osobně důležitým se pro mě téma stalo, když jsem se seznámil s lidmi, kteří divoký odsun z České Lípy v roce 1945 jako děti absolvovali. Zraňovalo je, když cítili, jak je téma ještě dnes současnou populací mnohdy vytěsňováno. Jejich traumata spojená se ztrátou domova jsem zaznamenával a sám za sebe, lidsky i jako historik, jsem se rozhodl, věnovat této kapitole místních dějin náležitou pozornost a informovat o něm veřejnost. Teprve když pochopíme vzájemná traumata, můžeme se stát přáteli,“ říká Cidlina.

Kantátu začala slovenská skladatelka psát v létě loňského roku, skladba nakonec vznikala asi osm měsíců. „Když člověk komponuje skladbu, měl by mít jasno, co v té skladbě chce z hlediska kompozičního povědět. Jen samotnými emocemi se dá skladba těžko zkomponovat. Důkladně jsem si prostudovala dostupnou literaturu, pojednávající o tomto citlivém tématu… Bylo to místy hrůzostrašné čtení, když si uvědomíte, že se takové křivdy děly vlastně před nedávnem. Pracovala jsem s hloubavým textem Tomáše Cidliny, který mě emocionálně vedl při samotném procesu psaní. Každá část tohoto cyklu má svoji poetiku, svůj temporytmus, a tak jsem každé části věnovala vlastní charakterový hudební portrét,“ uvádí Ľubica Čekovská.

V sobotu večer se představí také nový umělecký garant festivalu, renomované těleso Pavel Haas Quartet, které se těší velkému uznání nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Poprvé se na jednom pódiu setká s úspěšným komorním sborem Martinů Voices. Večer bude řídit jeho sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru a umělecký šéf zmíněného vokálního ansámblu Martinů Voices. Koncert kromě premiéry kantáty Domov/Heimat nabídne průřez sborovou a cappellovou tvorbou od dob italské renesance přes německý romantismus až po Te Deum britského skladatele 20. století Benjamina Brittena.