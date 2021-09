Kromě řady dobrot na příchozí čekala taneční vystoupení Black Shadow, soutěže a workshopy od domu dětí a mládeže, flašinetář nebo několik koncertů. O téměř šedesát let zpět přenesl Cvikov koncert v barvách semaforů, legendární písničky dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr vystřídala Laura a její tygři nebo Vilém Čok s Bypassem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.