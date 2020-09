FOTO: Lípa Musica zahájila ve svém srdci s Josefem Špačkem další etapu

V sobotu 19. září zahájil Mezinárodní hudební festival Lípa Musica svoji další letošní etapu. Etapu, která je zasazena do domovského města festivalu, České Lípy, a to do jeho vlastního srdce, baziliky Všech svatých.

Lípa Musica zahájila ve svém srdci s Josefem Špačkem. | Foto: Martin Špelda