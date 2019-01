Litoměřice - Od ironického dua Vašek Koubek (harmonika) a Martin Rychta (perkuse) s písničkami z dávného alba Šaty šupáka v pátek po sobotní finále s bigbítem Byl pes, i 21. ročník festivalu Litoměřický kořen bavil. Ale nebýt děsného vedra, které mnozí (též česko - norské trio Deshane) řešili osvěžující koupelí v Labi, bylo by první prázdninový víkend v Letním kině v Litoměřicích lépe.

Jobovkou byla absence Vladimíra Mišíka. Místo do Litoměřic šel v pátek do nemocnice. Jarda Svoboda (Traband), Faker (ex - Dýchánek) a další hráli od Mišíka Malého chlapečka i Večernici s přáním, ať se Vláďa brzo uzdraví. A pak hity Trabandu, krásné Kantorovy varhany i nové.

Dřív ale Tvrdý Havela Band rozdělil publikum na dvě části. Jedny nadchly její předělávky hitů českých novovlnných kapel z 80. let, Garáže, Dybbuku, Paniky či Dr. Maxe, jiní je odzívali. Je zase u nás něco trochu jiného…

Strhující Longital

Strhující bylo slovenské duo Longital, finále pátku patřilo skupině Mucha a legendárním brněnským Ještě jsme se nedohodli. Už bez nás, chtěli jsme se vyspat na sobotu…

…kdy Kořen začala Shakespearova komedie Dva páni z Verony divadelního spolu Činoherák Ústí. Bavila na tři sta diváků, byla to legrace, jak ji známe z Ústí z hradu Střekov. Pokud se s ní okolo vás Činoherák v létě mihne, neváhejte. Uvidíte soupeření o krásné dívky, úklady, romantiku i humor Jiřího Maryšky co skinheada, komedianta s psíkem. Má gumovou pleš, prozradí, že jeho pes je černý s bílou duší a že umí číst jen čtyři písmena: DSSS. Ztratit práci, z dělnické strany ho vyhodí. Inu, humor na hraně… „Láska je jako dítě. Co se jí líbí, musí mít hned," ve své roli prozradil ve hře Kryštof Rímský.

„Líbilo se mi všechno. Písničky i legrace," řekla sedmiletá Maruška z Terezína. Divadlo si užila s maminkou.

Trio Zuzana, Faker a Antonín „zbylo" z kapely Neočekávaný dýchánek. Má texty českých básníků i vlastní od originální zpěvačky Zuzany a v hudbě víc country než ND. Lehká šílenost zůstala, což je fajn i naděje do budoucna.

Před Už jsme doma jsem dal přednost pohádce Činoheráku Býk Ferdinand. Tleskalo jí na třicet dětí, je výchovná, s písničkami kytaristky Aničky Fišerové. Děti šly domů s malými španělskými vějíři i fousky toreadorů.

Maryško a Zajíček

Poprvé v životě jsem viděl skvělou undergroundovou kapelu DG 307 básníka a zpěváka Pavla Zajíčka. „Jsme děti, co nestačily zestárnout," tvrdili. „V divadle Studio Hrdinů s DG 307 hraju hru Pustina s texty Pavla Zajíčka. Hrají v ní i DG 307, je to síla a paráda," řekl Jiří Maryško. Seděl v Letním kině v první řadě a koncert si užil jako my.

Na celý článek by byl působivý, pestrý a emotivní koncert Deshane, severočeské dvojice Deshi (saxofon Eva, didgeridoo Lukáš) s norskou zpěvačkou Ane Bjerkan. Hráli v největším vedru.„Bohužel se nám dřevo ve vedru rozlaďuje," omlouval se Lukáš.

Legendární český rockový big band Krásné nové stroje (KNS) se na Kořen vrátil po letech. Dnes má méně dechů, soudím, ale zpěvák a výtvarník Stanislav Diviš dál divoce diriguje a píše si texty. Jistotou byly hity Palmovka i Návštěva, rodinné stříbro českého bigbítu, swingem ožila píseň Když gangster pláče… Intenzivní brněnská Dunajská vlna, pohrobek Dunaje, ctí tradice. Vladimír Václavek, Josef Ostřanský a Michaela Antalová hrají „jako zamlada", a když se jako host přidala Iva Bittová v písni Nekňuba a dalších, byla radost je vidět i slyšet. Ústecký Elvis po Ivě žádal telefon a navrhl, ať zpívá svlečená, ale to z něj mluvil jen alkohol. I s Čikori (Černé želé, Look At The Birds), to se přidal na bicí Miloš Dvořáček, to byla radost i síla. Ve finále italský písničkář Pepe Voltarelli & Piaceri Proletari tvrdil, že mu je 69 let, ale že za ty roky má jediný hit na 1. místě hitparády, v Česku song Matka měst od Michala Horáčka.

Živelná Zuzana

„Líbili se mi Už jsme doma, Bittová s Čikori, Peppe i Deshane, ta Norka zpívala fakt pěkně," řekl Milan z Bystřen. Na Kořenu byl potřetí. Petru z Mnichova Hradiště bavili Zuzana, Faker a Antonín. „Byli super, živelní. A nejlíp se mi tancovala na Peppeho, na závěr byl veselý," dodala.