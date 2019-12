S předpremiérou své nové pohádky Zakleté pírko dorazil v sobotu do českolipských kin režisér Zdeněk Troška. V Městském kině v Novém Boru na hereckou a tvůrčí delegaci čekali malí i velcí diváci, kteří si přišli pro podpis a mohli si zasoutěžit. Představit novou pohádku přijeli kromě režiséra také herci Petr Urban a Šárka Vaculíková.

S předpremiérou své nové pohádky Zakleté pírko dorazil v sobotu do novoborského kina režisér Zdeněk Troška. | Foto: Deník / Jiří Čejka

Zakleté pírko je pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat protivenství. A o tom, že být dobrý je jednou z největších hodnot, které v životě máme. „Dobré chování a pomoc bližnímu se z našeho života velice rychle vytrácí. A proto je nutné si to stále připomínat. Není nic hezčího, než když zvítězí dobro nad zlem. A tak by tomu mělo být nejenom v pohádkách,“ přeje si Zdeněk Troška. Oficiálně vstoupí pohádka do kin v prvním lednovém týdnu.