Liberecký kraj/ROZHOVOR/ - Smokie letos odehrají v Česku pouze jeden koncert na Sedmihorském létě. V rozhovoru odpovídal zakládající člen, baskytarista a zpěvák Terry Uttley.

SMOKIE loni oslavili 50 let na hudební scéně. Jejich sestava se během let několikrát obměnila. Z původních zakládajících členů zůstal pouze jeden baskytarista a zpěvák Terry Uttley. Letos odehrají v Česku pouze jeden koncert, a to v Sedmihorkách. | Foto: archiv

Loni Smokie oslavili 50 let na scéně. Tato glam rocková kapela zahraje ve středu 15. června na celoletním festivalu Sedmihorské léto, který svým koncertem zahájí.

Přestože už kapela navštívila Československo a Českou republiku hned několikrát. Poprvé v roce 1983. Letos odehrají Smokie pouze jeden koncert.

V rozhovoru odpovídal zakládající člen, baskytarista a zpěvák Terry Uttley.

Přemýšlím jaký je to zázrak, když se kapele podaří být na vrcholu a těšit se oblíbenosti po tak dlouhou dobu. Loni jste oslavili padesát let od založení, proč myslíte, že to stále tak skvěle funguje?

Myslím, že je to o výborné základně našich fanoušků, kteří si užívali a stále užívají naši hudbu. Po celou dobu naší existence. Je krásné, že stále děláme to, co děláme a že to děláme správně. Že naše hudba ustála test doby. Jsme vděční za to, že na naše koncerty po celém světě přichází velké publikum a že si nás užívá.

Zkoušeli jste někdy dělat něco jiného jako zaměstnání? Nebo opravdu celých 50 let žijete pouze hudbou?

Věci jsou stále stejné, beze změny. Věnujeme se po celou dobu hudbě. Nemáme čas dělat něco jiného a stále si opravdu velmi užíváme koncertování a hraní. Poslední roky jsou jedny z nejúspěšnějších za naši kariéru, stále hrajeme, stále cestujeme a těšíme naše fanoušky.

„Ano, už jsme v Česku několikrát byli a vždy to bylo fantastické. Pokaždé se nám české publikum líbilo. Poprvé jsme v Čechách byli v roce 1983 a i když to byla pro tyhle lidi těžká doba, byli fantastičtí. Už se moc těšíme na červen, kdy opět přijedeme do ČR a zahrajeme v Sedmihorkách. Je krásné, že máme v Čechách tolik fanoušků, kteří se za námi vrací a užívají si koncerty. Vystoupení Smokie jsou o zpětné vazbě a tu si s českými fanoušky užíváme." Terry Uttley, Smokie

Jak staré jsou písně Mexican girl, Oh Carol, Alice…?

Úplně první celosvětový hit byl If You Think You Know How To Love Me. Bylo to v roce 1975 a po tomhle hitu následovalo mnoho dalších, které vždy zvednou ze židle naše diváky. Ti pak tančí, zpívají a užívají si všechny naše hity.

STARÉ PÍSNIČKY NÁS PROSLAVILY

Tím se dostávám i k mé další otázce. Každý zná hit jako „Living Next Door To Alice", „Don't Play Your Rock'n'Roll To Me", „Lay Back In The Arms Of Someone"… Posluchači asi stále čekají, že i na koncertech tyto písně zahrajete. Nejste už unavení z opakování hitovek?

Staré písničky jsou ty, které nás proslavily, a ačkoliv je hrajeme stotřicetkrát do roka, jsou pořád svěží díky naší komunikaci s publikem. Každou noc pracujeme s jinými tvářemi a vždy je to velice pozitivní. Prostě nás to baví i po těch letech.

SOUTĚŽVyhrajte jednu vstupenku na koncert britské kapely v Sedmihorkách!



Jak se jmenuje nejznámější píseň od Smokie a kdo ji přezpíval do češtiny?

Správné odpovědi posílejte na email Hana.Langrova@denik.cz a nezapomeňte připsat telefon a celé jméno.

Stále tyto písně slyšíme z rádií, mnoho českých umělců na vaše hity udělalo coververze. Máte pocit, že jste stvořili něco mimořádného?

Osobně doufám, že až zemřeme my, nezemře Smokie. Na to, co jsme stvořili, neexistoval žádný recept k úspěchu. Když se nás lidé ptají jaké je tajemství dlouhověkosti Smokie, prostě odpovídáme, že je to tajemství. Vlastně tak tajné, že ani my sami odpověď neznáme..

Během celé éry Smokie jste už odehráli stovky koncertů. Je nějaký koncert, na který vzpomínáte jako na nejlepší, něčím jiný?

Ten následující, ha ha… Samozřejmě jsme zažili koncerty, které si budeme vždy pamatovat. Například Moskva v roce 1991 na Olympijském stadionu. Čtyři vyprodané show. Ten obrovský křik, když zhasla světla a začalo intro, byl ohlušující. Ale zažili jsme mnoho dalších skvělých koncertů.

Co vlastně takoví Smokie poslouchají sami za hudbu?

Takovými našimi vzory když jsme začínali byli Hollies, Beatles nebo Small Faces. I teď je mám na svém i-podu. Stále se však objevují nové zajímavé kapely. The Script, One Republic. I když můj osobní vkus byl vždycky rockový. Def Leppard, Styx.

SMRT ZPĚVÁKA BYL NEJVĚTŠÍ TRAGÉDIÍ

Během kariéry vás postihla také tragédie, kdy v roce 1995 při autonehodě v Německu zemřel zpěvák Alan Barton. Byl to pro Smokie nejtěžší moment? A jak jste se s tím vlastně vypořádali?

Byl to jeden z nejhorších a nejtraumatičtějších zážitků v našich životech pro nás všechny. Alan byl samozřejmě jako člen rodiny a přítel každého z nás. Stále na něho hodně myslíme, mluvíme o něm. V té době bylo hodně těžké vyjít opět na pódium a splnit všechny závazky…

Jak je to s vašimi rodinami? Máte nějakou svou životní filozofii?

Všichni jsme ženatí a většina z nás má děti. Každý máme se svou rodinou opravdu vřelý a velmi blízký vztah, takže jsme opravdu spokojeni. Naše filozofie je tvrdě pracovat. Stále máme ambice „prolomit" i další nová místa na světě naší hudbou.

Vaše hudba těší posluchače už 50 let. To už je nějaká doba, kdy se vyvíjí nejen hudba, ale i samotný posluchač. Můžete z vašeho pohledu popsat jak se vaši fandové změnili?

Jak říkáte, začínali jsme před padesáti lety, kdy jsme byli ještě mladí kluci a i naši fanoušci byli ve stejném věku jako my. Vyrostli s námi. Oženili se, mají děti, jejich děti už mají děti a tihle všichni doma poslouchali Smokie. A někteří z nich nám zůstali věrní a poslouchají stále.

DO ČESKA SE VRACÍME OD ROKU 1983

V České republice už jste několikrát koncertovali. Musím se tedy zeptat jak se vám u nás líbí?

Ano, už jsme tu několikrát byli a vždy to bylo fantastické. Pokaždé se nám české publikum líbilo. Poprvé jsme v Čechách byli v roce 1983 a i když to byla pro tyhle lidi těžká doba, byli fantastičtí. Už se moc těšíme na červen, kdy opět přijedeme do ČR a zahrajeme v Sedmihorkách. Je krásné, že máme v Čechách tolik fanoušků, kteří se za námi vrací a užívají si koncerty. Vystoupení Smokie jsou o zpětné vazbě a tu si s českými fanoušky užíváme.

Během těch let od roku 1983, kdy jste se do České republiky vrátili už několikrát, jste mohli vidět vývoj země…

Nám se v České republice vždycky dobře hrálo. Samozřejmě, že tehdy ve zmiňovaném roce to bylo odlišné, protože celá doba byla úplně jiná. Je dobré vidět, jak se věci změnily k lepšímu. Je to nyní skvělé místo a vracet se k vám je fajn.

Český ráj vám toho asi moc neřekne, ale můžete se těšit kromě fanoušků na krásnou krajinu a v rámci festivalu na skvělou atmosféru.

Těšíme se moc! Těšíme se na naše fanoušky i na Český ráj. Takže fandové, uvidíme se v Sedmihorkách!

SMOKIE

Smokie je anglická hudební skupina, která vzniklav roce 1965 a dosahovala nejvýraznějších úspěchů v 70. letech 20. století. Smokie hráli glam rockovou hudbu. Skupina existuje, byť v pozměněném složení, až do dnešních dní.

Aktuální sestava:

Mike Craft - zpěv, doprovodná kytara

Mick McConnell - sólová kytara, zpěv

Terry Uttley - baskytara, zpěv

Steve Pinnell - bicí

Martin Bullard - klávesy

Nejoblíbenější písně od Smokie

Living Next Door to Alice

Needles and Pins

I'll Meet You At Midnight

Oh Carol

Lay Back in the Arms of Someone

If You Think You Know How To Love Me

For a Few Dollars More

Mexican Girl

It's Your Life

What Can I Do

It's Your Life

Take Good Care of My Baby

Have You Ever Seen The Rain

Something's Been Making Me Blue

Don't Play Your Rock 'N' Roll To Me