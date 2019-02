Severní Čechy - Bude mezinárodní film obdobou úspěšné české komedie Pelíšky? Možná by mohl být.

Plakát k filmu. | Foto: Bontonfilm

Kdo byl Elvis Presley? My už víme, že Král rokenrolu. Ale musí to zjistit také ambiciózní český muzikant (Kryštof Hádek) na hudebním festivalu mládeže v Helsinkách v roce 1962. Okolo setkání na té akci se točí děj snímku „Láska, soudruhu!" (Finsko, Norsko, ČR 2013, distribuce Bontonfilm). Snímek měl předpremiéru na filmovém festivalu Febiofest 2014, během dubna se chystá do kin.

Ale český muzikant oslněný rokenrolem a svobodou ani není hlavní postavou snímku finské režisérky Taru Makelä, jejímž teprve třetím hraným filmem „Láska, soudruhu!" je.

Dáma se zamiluje

Hlavní je tu Elsa (Kati Outinen, známe ji z filmu Domov šedých motýlů, nebo ze snímku Muž bez minulosti) žena středního věku, modistka a také příležitostná jasnovidka. Sebejistá dáma, provozující své malé stylové kloboučnictví v centru Helsinek.

A co na to diváci?„Ze spojení severské kinematografie tíhnoucí k depresivním tématům a české, která se poslední dobou vyžívá v dramatickém vyrovnávání se s československou komunistickou minulostí, vzniklo příjemné dílko probouzející pocit životní naděje.Kati Outinen i Miroslav Etzler jsou skvělým párem. Žádný z herců nemá chybu."

rakosabasta 4/5, ČSFd.cz

Elsa se domnívá, že má svůj život zcela pod kontrolou, jenže ono to tak úplně není. Jednoho dnes se totiž v jejím krámku objeví hudebník Jan. Je to ten samý muž, kterého kdysi vroucně milovala, ale už dlouhých dvacet let jej považuje za mrtvého.

Jan (Miroslav Etzler) přijíždí do Helsinek s českým orchestrem zahrát na mezinárodním festivalu mládeže. Na akci, která navždy změní život více postav filmu, kterým začne bít srdce v rytmu rokenrolu. A to i těm, které se tomu zprvu brání…

Například upjatá Elsa. Zprvu se chce držet od Jana co nejdál, od něj i od festivalu, který považuje jen za další z mnoha akcí mezinárodní komunistické propagandy. Jan je však vytrvalý, přesvědčivý a okouzlí ji.

Cit versus tlak KGB

Opojná směsice horkých srpnových nocí, hudby a tance oproti mrazivému ovzduší éry železné opony vytváří okolnosti Elsina rozhodnutí. Vyhoví přání finské policie, která ji pod tlakem KGB nutí vydat československého odpadlíka, nebo radši začne zcela nový život?

O tom ale už více ve filmu plném rokenrolu, pohybu, svobody. Drobnou, ale dost zajímavou roli v něm má i Jan Budař. Hraje zde totiž sovětského básníka a v té roli je „úplně k sežrání".