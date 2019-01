Německo - Hrad Dölau je situován na zvýšené terase, opevněná stavba se nalézá uprostřed údolí řeky Elster (Halštrov) na jižní silně skloněné břidlicové skále. Jeho exponovaná poloha byla ještě do 19. století obtékána dalším ramenem řeky Bílý Halštrov, které bylo později zasypáno.

DNEŠNÍ DÖLAU už vůbec nepřipomíná slavné časy správců von Weida a Lobdeburga. | Foto: Foto: Petr Šafránek

Kolonizace zdejší oblasti probíhala od 11. století, na konci 12. století měly svá sídla společně šlechtické rody správců von Weida a Lobdeburga v okolí města Greiz. Během jejich panství, přibližně kolem poloviny 13. století, byla patrně u obce Dölau postavena obytná věž. Lze předpokládat, že stála v severní části hradního areálu a mohla být již po relativně krátkém času rozšířena jižním směrem. Malá přístavba, která měla funkci hradní kaple, pocházela rovněž ze 13. stol. Feudální sídlo fungovalo, podle ještě dnes existujících dřevěných konstrukcí v bývalé obytné věži a následných výzkumů, až do roku 1260. Předpokládá se, že hrad Dölau patřil od konce 13. století k vlastnictví fojtů z Plavna. Listinně byl hrad poprvé uveden 12. června 1359.

V polovině 15. století náležel k hradu statek, jehož majiteli tehdy byli v pramenech uvedeni bratři Nickel a Jan Wolfersdorfovi. Ti hrad v roce 1457 prodali Jindřichu staršímu Reußovi, později jej získal do vlastnictví Jan von Schönau. Již v roce 1564 byla stavba označena jako zchátralá. Hradní areál byl v listinách zmiňován mezi roky 1583 až 1596, od roku 1616 do 1636 a v letech 1694 až 1698, kdy byl pouze příležitostně obýván starší vedlejší větví rodu Reuß. Nemovitost byla tehdy nazývána vodním hradem.



Plánovaná demolice



V roce 1621 byla na krátkou dobu na hradě zřízena mincovna, roku 1706 se objevuje znovu v listinách zmínka o špatném stavu budov. O šedesát let později byla proto horní část věže odstraněna a od té doby nebyl hrad již používán k obytným účelům.

Od konce 18. století má hrad zachovanou dnešní podobu. Díky výstavbě silniční a železniční sítě mezi roky 1845 až 1872 zmizelo původní řečiště a tok byl přeložen západním směrem.

V roce 1909 zahájila výrobu chemická továrna Zschimme & Schwarz v bezprostředním sousedství hradní dispozice a v průběhu let se neustále rozšiřovala. Zemědělským účelům sloužící hrad připadl roku 1918 lidovému státu Reuss a o dva roky později Durynsku. V roce 1937 se poprvé začalo zcela vážně uvažovat o demolici celého komplexu.



Šílená myšlenka klubu mládeže



Navzdory povážlivému stavu budov sloužil areál hradu zemědělské výrobě také po druhé světové válce. Teprve v červnu 1952 získal status chráněné památky.

Projekt z roku 1964, který uvažoval s využitím fortifikace jako klubu mládeže, naštěstí ztroskotal. Předtím však došlo ke značným stavebním úpravám, které tvoří obraz Dölau až do dneška. Při nich byly vestavěny železobetonové stropy, nově přezděny okenní otvory, příhradové konstrukce byly nahrazeny cihlovým zdivem a všechny budovy získaly nové jednotné omítky. Místo napojení na opevněnou stavbu je ještě dnes patrné, jedná se o otisk ve štítu hlavní budovy a zakončení stěny dřívější brány u nástavby křídla kaple.

Zbytky hradu Dölau se nalézají v současné době v majetku Svobodného státu Durynsko. (Autor: Petr Šafránek)