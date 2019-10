Umělci v pátek 11. září od 19 hodin společně představí unikátní, improvizačně laděné propojení barokní hudby s argentinským tangem. Nejen o tom jsme si povídali se sympatickou houslistkou, uměleckou vedoucí basilejského orchestru a freiburskou profesorkou hry na housle Julií Schröder.

Co vás přimělo k výběru právě osobnosti českého skladatele, rodáka z nedaleké Stráže pod Ralskem – Jindřicha Ignáze Františka Bibera?

Biber je jedním z nejzajímavějších houslových skladatelů své doby. V mnoha oblastech předešel svou dobu. Hrál na vysoké úrovni na housle a pro nás houslisty rozvinul řadu technik a způsobů hry. Díky jeho působení se svět houslí stal mnohem bohatším. Současně to byl velmi spirituálně založený člověk a jeho díla vynikají dodnes obrovskou výrazovou silou. Pro houslisty jsou jeho díla velkou výzvou, a to mě s radostí přitahuje.

Mystérium – Biber se setkává s Piazzollou – to je velmi originální spojení, které jste představili a nahráli spolu s ansámblem Lautten Compagney Berlin. Můžete nám blíže představit tento projekt? Jaká je jeho idea?

Svoboda improvizace nás přivedla ke spojení těchto dvou hudebních stylů časově sobě tak vzdálených. V srdci jsou si však Biber a Astor Piazzolla velmi podobní – oba zhudebňují nepopsatelno a mysteriózno a oba komponují svou hudbu velmi intimně a smyslově, že se až hranice ztrácí a posluchač si až se zpožděním uvědomuje, co právě slyšel. Prostřednictvím našich improvizací se navíc hranice rozpouštějí ještě více. Toto spojení zdánlivě vzdálených stylů nás znovu a znovu inspiruje. Příběh o Ježíši se jako červená niť vine skrze náš večer. Od raně barokních emocionálních příběhů zhudebněných v Růžencových sonátách, kdy zažíváme, jak anděl přináší dobrou zprávu Marii, jak duch svatý sestoupil na Marii a jak Marie přijímá Ježíše, přes drastické hudební ztvárnění Ježíšova ukřižování a ponižování. A do toho vyprávíme příběh z jiné perspektivy, Piazzollovu Morte del Angel, tedy Smrt anděla.

Hrajete na barokní nástroje. Jak to jde dohromady s tangem a hudebním stylem 20. století?

Vzhledem k tomu, že v obou stylech dochází k narušení volnou improvizací nad varhanním doprovodem, a také k volnému pohybu v rámci rytmu, lze se vyrovnat s oběma styly velmi podobně, bez toho, že by jakkoli utrpěly. Hraní tanga s historickými nástroji bylo pro nás všechny výzvou. Pro mě to byl objev hrát na střevových strunách a experimentovat se smyslným cembalovým zvukem.

Na tomto projektu spolupracujete společně s Lautten Compagney Berlin, jedním z velmi renomovaných a kreativních německých barokních ansámblů. Jaký vztah vás k tomuto tělesu pojí?

Lautten Compagney s Wolfgangem Katschnerem mi velmi přirostli k srdci. Jednak proto, že je to opravdu otevřený ansámbl, který nezná žádné hranice. Hrají vždy s maximální energií, radostí a na vysoké úrovni a všechno funguje bez komplikací. Jsou to velmi srdeční lidé a stali jsme se přáteli. Děkuji, milá Lautten Compagney!

Mimo tuto spolupráci jste také koncertní mistryní a vedoucí Komorního orchestru Basileje, profesorkou hry na housle na Vysoké hudební škole ve Freiburgu, sólistkou a také matkou… a vše zvládáte s grácií a úspěchem….

Ach bože, grácie má občas své limity, ale to ví především a jen moje rodina… (smích). Je to o nadání a zkušenosti, člověk potřebuje hodně pochopení od blízkých i okolí a hodně pomoci, aby vše zvládl. Je potřeba také znát své hranice. Tajným receptem je dobrý organizace, ale bohužel je mi opravdu utajena…

Co vás nejvíce těší a uklidňuje?

Nejvíce mě těší, když na konci dne vše funguje bez stresu a zbyde mi ještě alespoň půlhodina volného času pro sebe. Jsem moc vděčná, že mám skvělou rodinu a těší mě, že mohu pracovat s tak skvělými studenty a hudebními kolegy a hrát pro skvělé publikum.

A na závěr jedna trochu filosofičtější otázka. Jaké poselství by hudba podle vašeho názoru měla přinášet dnešnímu posluchači?

Hudba je základní potřebou lidstva. Hudba by vždy měla posluchače potěšit, pozvednout je, vytrhnout je z každodenního života a přivést je k hlubším pocitům a emocím. Doufáme, že to zažijí i posluchači na našem festivalovém koncertu v Prysku.

Program a další informace včetně nabídky vstupenek naleznete zde.

Lucie Johanovská