Liberec - Hrál s Patti Smith, Iggy Popem i Davidem Kollerem. Na Benátské! je v pátek od 17.00 hodin.

Rocker Ivan Král. | Foto: Roman Černý

Jeden z nejzásadnějších českých hudebníků Ivan Král se po třech letech vrátí do České republiky, aby zde odehrál jediný letošní festivalový koncert.

Američan z Česka

„Vybral si pro něj pódium festivalu Benátská!, který je naplánován od 24. do 27. července do areálu Vesec u Liberce. Král zde vystoupí v pátek 25. července. Pětašedesátiletý muzikant, který se proslavil jako baskytarista skupiny Patti Smith Group již v 70. letech a později hrál i s Iggy Popem či v kapele Johna Calea z Velvet Underground, se na výjimečném vystoupení obklopí předními českými hráči. Vystoupí s ním kytarista Honza Ponocný (Meky Žbirka, Circus Praha…), bubeník Roman Vícha (Ewa Farna, Toxique…) a baskytarista Jan Lstibůrek (Tomáš Klus, Toxique…)," řekla pro Deník Anna Šmilauerová z agentury BrainZone.cz, která letos na velkém open air festivalu Benátská! spolupracuje.

Naposledy Král v Česku koncertoval v roce 2011. V pražské Lucerně vystoupil s akustickým programem jako host koncertu Pocta Václavu Havlovi. „Od té doby uplynulo hodně času. Proto se velice těším jak na Benátskou, tak na české publikum," říká sympatický muzikant.

Pro jeden z největších tuzemských festivalů si podle svých slov připravil program složený z hitů, nových písniček a coververzí. „Budu zpívat hodně písní v češtině. Plánuju zahrát také skladbu od pana Jiřího Suchého. Během večera zazní i věci, které většina posluchačů zná od Iggyho Popa nebo Patti Smith. Také se pokusím o 2 až 3 nové písničky," vyjmenovává Král s tím, že sáhne i do repertoáru kapely Alias, kterou v 90. letech založil s Davidem Kollerem i Ivanem Hlasem.

O Ivanovi bude kniha

A co plánuje hudebník na zbytek roku? „Můj letošní rozvrh je dosti plný. Takže koncert na Benátské je zatím moje jediné vystoupení. Píšu teď pro spoustu lidí a firem. Moje přítelkyně Cindy také dokončuje knihu o mých životních poutích," popisuje.

Spolupracovník takových světových hvězd, jakými jsou Iggy Pop, Patti Smith, John Cale, Debbie Harry nebo David Bowie, žije v USA od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN.

V 90. letech se začal vracet do rodných Čech, stal se vyhledávaným producentem i koncertním umělcem. Vydal tu pět sólových alb, dvojalbum Best Of a produkoval alba českých interpretů (Lucie, Walk-Choc-Ice, Garáž, Mňága a Žďorp). Spolupracoval s Jankem Ledeckým, Jiřím Suchým i Miro Žbirkou.

Chválí ho i Bono z U2

S osudy Krále i názory různých světových hudebníků na jeho tvorbu seznamuje dokument České televize nazvaný podle jeho největšího hitu Dancing Barefoot. Hudebníkovi tu vzdávají hold světové veličiny včetně Bona z U2.

Festival Benátská! letos zkrátil název z původního jména Benátská noc. Dává letos prostor i k oslavám výročí předních českých a slovenských kapel. Tublatanky, Slobodné Európy, Chinaski…

Zahraje i Divokej Bill, Mandrage, Horkýže Slíže, Mig 21, zpěvák Tomáš Klus, Michal Hrůza. Benátská! letos staví i na jménech jako Mňága a Žďorp, Krucipüsk, V. Čok, Vypsaná fiXa, A. Brichta, Visací zámek, Abraxas či Kreyson.

Za kolik lístky

Permanentka (celý festival vč. čt 24. 7.) 1.350,- Kč, VIP vstupenka (celý festival vč. čt 24. 7.) 3.490,- Kč, VIP vstupenka jednodenní (libovolný den) 1.890,- Kč, čt 24. 7. (revivalový večer) 199,- Kč, pátek 25. 7. 740,- Kč (Team…), sobota 26. 7. 840,- Kč (HIM…). Zahraničním headlinerem jsou pak finští HIM, legendární slovenská kapela Team a Suzerain z Londýna.

