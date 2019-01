Helena Vondráčková, Ewa Farna, Petr Vondráček nebo Yvetta Blanarovičová jsou jedněmi z těch, kteří vystoupí na letošním 13. ročníku benefičního koncertu Noc s hvězdami na Housce. Ten letošní bude ve znamení Vánoc. „Na návštěvníky bude čekat vánočními dekoracemi vyzdobená Houska, nebudou chybět vánoční stromky a interpreti budou zpívat vánoční koledy,“ předeslal Martin France, zpěvák, hlavní oraganizátor a duchovní otec benefičních koncertů Noc s hvězdami.

Akci odstartuje odpolední koncert na prvním nádvoří. Kolem půl páté vystoupí jako malá ochutnávka před hlavním koncertem kapela Roxette Revival – The Rockset.

„Novinkou je, že kapely na večerním koncertu nezačnou hrát jako v předchozích ročnících od desáté hodiny večer, ale již o hodinu dříve,“ upozornil Martin France.

Úderem deváté večerní tak koncert kapel otevře Marcela Březinová & Band, následovat bude Datwerk a závěrečnou kapelou bude skupina Petra Dvořáka Wolnej Prout.

Poté již přijde řada jak na stálice české populární scény, tak vycházející hvězdy. Letos se diváci mohou těšit namátkou na Helenu Vondráčkovou, Moniku Absolonovou, Ewu Farnou, Dalibora Jandu, Jana Bendiga nebo Světlanu Nálepkovou. Jen z nepatrného výčtu je zřejmé, že si na své přijde skutečně každý.

„Ani tentokrát nebude chybět překvapení v podobě jednoho umělce, jehož jméno odtajníme až na samotné akci,“ doplnil France.

Všichni umělci, kteří kdy vystoupili na Housce, tu zazpívali bez nároku na honorář. Výtěžek putuje na obnovu a rekonstrukci hradu Houska. Ten se veřejnosti poprvé ve své dlouhé historii otevřel až v roce 1999. Tehdy byl ovšem tajemstvím opředený hrad v polorozbořeném stavu, chyběly tu podlahy, okna i dveře. Za posledních dvanáct ročníků se honorářů ve prospěch Housky vzdalo přes čtyři stovky účinkujících,“ sdělil impozantní číslo Martin France.

Všichni ti, kteří se chtějí přijít podívat na jediný letní popový festival v republice a zároveň přispět na Housku, si mohou zakoupit vstupenky za 300 korun v sítích Tickestream – www.ticketstream.cz včetně cestovních kanceláří Čedok a Firo-tour a knihkupectví Kanzelsberger, v prodejně hudebních nástrojů Milana Anděla na náměstí T.G.M. 131 v České Lípě nebo přímo na hradě Houska, kam stačí zavolat na telefonní číslo 315 693 321.

Děti, kterým je méně než deset let, mají vstup na Noc s hvězdami zdarma.

France: Když můžu, tak vždy pomůžu

Za dvanáct let si benefiční koncert Noc s Hvězdami na hradě Houska získal jméno a tradici nejen v severních Čechách ale už i po celé republice. Každoroční akce, jejíž výtěžek jde na obnovu hradu, získal dokonce titul jediný pravidelný letní festival popové muziky. Protože se letošní třináctý ročník uskuteční již tuto sobotu 6. srpna, položili jsme několik otázek jeho duchovnímu otci Martinovi Francemu.

Letošní Noc s hvězdami na hradě Houska bude již třináctá v pořadí. Předpokládám, že jste na tento úspěch patřičně pyšný.

Mám z toho samozřejmě radost, že už jsme takto daleko, ale je to ohromný závazek a práce. Nejhorší je vždy sehnat finance, ale ty když už jsou, tak se to pak celé staví krásně.

Loňský koncert připomínal tak trochu táborovou bojovku, hodně pršelo, došlo k výpadku proudu, navíc vy sám jste měl při odjezdu z akce autonehodu. Nebojíte se, co přinese třináctka?

No, myslím, že horší počasí, než bylo vloni už nás snad ani potkat nemůže, jen snad, že by začalo v půlce léta sněžit.

Dvanáctá Noc s hvězdami byla tématicky zaměřená na hrající zpěváky a zpívající herce, bude i ta letošní nějak specifická?

Celá letošní Houska bude překvapení. Jelikož je to ten pro někoho možná nešťastný 13. ročník, tak jsme se na tu třináctku připravili a chceme ji trochu obelstít tím, že letošní slogan pro Housku je VÁNOCE NA HOUSCE. Na diváky čekají dárečky, prvních 600 diváků dostane santaclausovské čepičky, pár kousků cukroví na ochutnání v celofánových sáčcích a CD singly zpěvačky Heleny Vondráčkové. Na tři šťastlivce pak během koncertu čeká losování o tyto ceny: voucher v hodnotě 1600,– Kč na královskou thajskou masáž na hodinu a půl, voucher pro 2 osoby na 2 noci do horské chalupy Cihlářka v Krkonoších a jako hlavní cena voucher pro 2 osoby s polopenzí na týdenní pobyt v italském Caorle v hotelu Luisa od CK Eva Šulcová.

Koncerty na Housce, jejichž výtěžek je každoročně určen k obnově hradu, nejsou jedinou benefiční událostí, které jste se ujal jako organizátor. Co vás přimělo k tomu, že se charitativním a benefičním akcím věnujete tak intenzivně?

Jednak mám silné sociální cítění a opravdu mám radost, když se to vše podaří zrealizovat a můžeme pomoci tam, kde je to potřeba, protože mé heslo zní: Když můžu, pomůžu. A kdo ví, kdy budu třeba někdy v budoucnu potřebovat pomoci i já?