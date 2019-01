MIMOŇ - Mimoňský biograf dostal dotaci na nový zvukový systém Dolby Digitalex.

Ilustrační foto | Foto: Petr Bělka

Na lepší a kvalitnější zvukový prožitek z promítaných filmů se mohou těšit občané Mimoně a přilehlého okolí.

Městu totiž přiznala rada státního fondu ministerstva kultury pro podporu a rozvoj české kinamatografie účelovou dotaci na ozvučení kina Ralsko.

„To, že kino dostane nový zvukový systém, vnímám velice pozitivně. Chodím velmi často do mimoňského kina a domnívám se, že to bude pro město velkým přínosem,“ řekla Barbora Poláchová z Mimoně.

„Současný zvukový systém funguje v našem kině již od roku 1963 a v době nedávno minulé se začaly objevovat problémy technického rázu. Na tento starý systém už prakticky nelze sehnat náhradní díly,“ vysvětlila vedoucí mimoňského odboru kultury Helena Jakešová.

Přiznaná částka z fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie činí 661 000 korun. Celkově vyjde modernizace zvukového vybavení kina na 1 324 000 korun. Realizaci, která začne 2. července tohoto roku, schválilo na svém zasedání z 24. května zastupitelstvo města. Zbývající část financí nutných pro modernizaci dodá samo město. Premiérové promítání se v mimoňském kině uskuteční 31. srpna, kdy bude zbrusu nový systém uveden do provozu. „Věříme, že tato změna přitáhne do našeho kina více diváků, kteří dosud jezdili do kin ve Stráži pod Ralskem nebo do České Lípy,“ doufá Helena Jakešová. I starosta města František Kaiser doufá, že nové technické vybavení kina bude mít pozitivní vliv na jeho návštěvnost.