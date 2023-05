Šestý ročník Českolipského komorního cyklu nabídne v úterý 16. května své třetí letošní pokračování. To se uskuteční opět v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě, a to za účasti souboru Concerto Aventino pod vedením a v sólové úloze s flétnistou Jakubem Kydlíčkem.

Concerto Aventino. | Foto: Lípa Musica

Soubor zaměřený na provozování méně uváděných děl evropské pozdní renesance a baroka uvede program převážně zaměřený na hledání italských stop v prostředí londýnského hudebního provozování kolem roku 1720. Sonáty Manciniho, Sammartiniho či Corelliho doplní skladby Hasseho a Johanna Sebastiana Bacha. Koncert se uskuteční od 19 hodin. Vstupenky budou k dostání i na místě před koncertem.



„Na Českolipském komorním cyklu v květnu představíme flétnistu Jakuba Kydlíčka, vyhledávanou osobnost na scéně staré hudby a současně pedagoga Pražské konzervatoře, kde pod jeho vedením vzniklo respektované centrum studia staré hudby. Kydlíček v rámci cyklu vystoupí se svým souborem Concerto Aventino, který se zaměřuje na provozování evropské hudby 15. - 18. století na dobové nástroje. Jejich projekt pro cyklus nabídne kontrastní program složený ze známějších děl Bacha a Corelliho v dialogu s méně často uváděnými díly Manciniho, Hasseho či Kapsbergera,“ uvedl k vystoupení Martin Prokeš, ředitel pořádajícího spolku ARBOR.



Soubor Concerto Aventino se zaměřuje uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář děl evropské provenience od konce renesance po soumrak baroka, ovšem s občasnými výlety ke starší nebo naopak novější tvorbě. Klíčovou součástí dramaturgií koncertních programů souboru je spojení méně známých, leč hodnotných skladeb do tematických celků.

Stoleté muzeum čeká na rekonstrukci. Jubileum připomíná paleta akcí a výstav

Soubor se taktéž podílel na několika operních produkcích. Dvakrát se představil na festivalu Smetanova Litomyšl, a to v nastudování oper Georga Friedricha Händela a Christopha Willibalda Glucka. V rámci česko-německého projektu Explorationen-Traditionen realizovaným společně s lipským souborem Michaelis consort účinkovalo Concertino Aventino v projektu staré hudby a nového filmu.

Z oblasti orchestrální hudby provedl soubor díla Jean-Féryho Rebela (Symphonie Les Élemens), Georga Muffata, Jana Dismase Zelenky či Francesca Onofrio Manfrediniho. Oratorní a vokální opusy zastupuje provedení Vivaldiho motet či Zelenkových responsorií. Zásadním příspěvkem ke studiu a provozování staré hudby byla vlastní edice a program z tzv. Codexu Speciálník v letech 2014-2015.



Umělecký vedoucí souboru a sólista Jakub Kydlíček patří k vyhledávaným osobnostem scény staré hudby. Na konzervatoři studoval nejprve obory zobcová flétna a dirigování. Postgraduálně pak pokračoval ve studiích u Coriny Marti na prestižním institutu staré hudby Schola cantorum basiliensis při Musik Akademie ve švýcarské Basileji. Dále se jeho erudice prohlubovala na Conservatorio della svizzera italiana v Luganu, kde se specializoval na hudbu pozdního středověku a renesance. Během studií rovněž absolvoval řadu mistrovských kurzů.

OBRAZEM: V České Lípě oslavili Den vítězství, uctili památku padlých

Kromě instrumentální vášně se Jakub Kydlíček se zapálením věnoval i studiu operního a orchestrálního dirigování. Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde pod jeho vedením vzniklo respektované centrum studia staré hudby. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque, Capella Mariana a dalšími, se kterými vystoupil na předních evropských scénách.

Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby a je častým hostem porot soutěží ve hře na zobcovou flétnu. Inicioval vznik několika soudobých skladeb pro zobcovou flétnu, mimo jiné sólový koncert Pavla Trojana, a uvedl řadu premiér soudobých skladeb. Se svými soubory Concerto Aventino a More Maiorum se věnuje především méně známým kapitolám evropské hudební historie. Jako dirigent provedl řadu novodobých premiér starých vokálně-instrumentálních děl.



Program třetího zastavení cyklu návštěvníkům představí italské autory první poloviny 18. století, jejichž díla byla oblíbena v londýnské společnosti, a to zejména v sonátové formě, která byla reakcí na dobovou popularitu opery, jež redukovala do instrumentální, a i v domácím prostředí provozovatelnou formu. Večer nabídne díla skladatelů, jakými byli Francesco Mancini, Guiseppe Sammartini, Arcangelo Corelli, Johann Adolf Hasse či Johann Sebastian Bach.

OBRAZEM: Prvňáčci ze Špičáku si užili čarodějnické odpoledne

Šestý Českolipský komorní cyklus bude pokračovat v sobotu 10. června open air projektem zaměřeným na představení staré sudetské kultury postavené na egerlandsko-chebském nářečí. V usedlosti Hockehof v Janovicích u Kravař vystoupí egerlandská lidová skupina Malíři s programem složeným z písní, básní, příběhů i krojovaných tanců. Na tento koncert bude vypraven i autobus z České Lípy. Vstupenky jsou v prodeji ve festivalové kanceláři spolku v České Lípě (Žižkova 528/6) či online na ww.clkc.cz a ve večerní pokladně před koncertem.