Kvůli nemoci v kapele se ve středu 15. listopadu neuskuteční koncert Lenky Dusilové. O vystoupení oceňované zpěvačky ale českolipští fanoušci nepřijdou.

Lenka Dusilová | Foto: Alena Vasylenko

Koncert Lenka Dusilová BAND se měl uskutečnit v KD Crystal v České Lípě, novým místem konání bude v létě příštího roku Vodní hrad Lipý. Termín je 12. července 2024 od 19.30. „Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nevyhovujícího termínu lze vstupenky vrátit, to několika způsoby pod toho, jakou formou byly zakoupené,“ uvedla Vladimíra Procházková z Kultury Česká Lípa.

Vstupenky zakoupené hotově je možné vrátit na pokladně KD Crystal každý všední den od 15:00 do 18:00, a to do 30. listopadu 2023. Vstupenky zakoupené online lze vrátit také do konce listopadu.

V tomto případě je nutné posla žádost o storno na e-mail info@cl-kultura.cz. Tato žádost musí obsahovat v příloze scan či fotografii vstupenek pořízených online (text včetně identifikačního čísla vstupenek musí být čitelný) a následující údaje: jméno a příjmení nakupujícího, telefon a e-mail, ze kterého byla provedena transakce pro možnost ověření žádosti, číslo účtu, na který má být vstupné vráceno. Dle technických možností společnosti Perfect System, která je dodavatelem online předprodeje, je nutné počítat s maximální 90denní lhůtou na vyřízení.

V Hamru se swapovalo. Kousky, které nikdo neulovil, poputují na charitu

Kultura Česká Lípa nabídne do konce roku ještě několik koncertů. V sobotu 25. listopadu dorazí česká rocková legenda Harlej. Fanoušci se mohou kromě novinek z alba Zatím je to dobrý těšit i na osvědčené pecky z repertoáru kapely. Během zahájení adventu v neděli 3. prosince se návštěvníci mohou na náměstí T. G. Masaryka těšit na vystoupení Michaely Noskové, ´O´ Band Marka Ottla a také vánoční speciál Petra Kotvalda.

Chybět nebude tradiční Vánoční koncert Fešáků s hosty, který je na programu 11. prosince v Jiráskově divadle. O den později se na stejném místě koná další koncert Českolipského komorního cyklu a ve 13. prosince bude divadlo hostit Vánoční koncert Big Bandu CL. Hudební týden uzavře pořádný nářez, o který se v pátek 15. prosince postarají v KD Crystal skupiny Traktor a Alkehol a jejich rockové Vánoce. Vyprodaný je už nyní prosincový koncert uskupení 4 Tenoři.

Zdroj: Deník/Petra Hámová