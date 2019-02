Česká Lípa - Kapela Kryštof vyrazí letos na jaře opět za svými fanoušky.

Kapela Kryštof v Jihočeském divadle. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Kapela Kryštof vyrazí letos na jaře opět za svými fanoušky. Připravila druhé kolo koncertní šňůry Akustik Best of Tour, která navazuje na úspěšné podzimní divadelní turné. V dubnu zavítá i do České Lípy.

Start je plánován na konec března ve Středočeském divadle v Kladně. Konec turné proběhne první květnový den v Národním domě v Trutnově. „Celá ‚divadelní‘ šňůra pro nás byla jako zjevení. Moc jsme si ho užili. K rozhodnutí přidat další řadu akustických koncertů nás přiměly ohlasy fanoušků,“ říká lídr skupiny Richard Krajčo. V českolipském Jiráskově divadle se kapela zastaví 11. dubna.