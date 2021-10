Nedělení koncert se tradičně uskuteční od 17 hodin. „Literatury pro čtyřruční varhanní hru je opravdu málo a za čtyřručním klavírem zůstává dost ve stínu. Varhaníci proto často hrají skladby určené pro čtyřruční klavír, kterých je od dob klasicismu řada. Ovšem zvukové možnosti varhan jsou širší než u klavíru, a tak je samozřejmě nejlepší mít skladbu buď psanou či upravenou přímo s ohledem na zamýšlené obsazení. Je to spíše novodobý trend,“ dodávájí k unikátnosti duové varhanní hry Pavla Salvová a Jan Rotrekl.

Vzácné spojení Salvová & Rotrekl vyklíčilo v Praze pod pedagogickým působením renomované české varhanice Ireny Chřibkové. Umělci však nezaháleli a svůj um si dále tříbili na prestižních institucích, jakými jsou mimo jiné Královská hudební akademie v Londýně či vídeňská Univerzita hudby a umění. Dnes vystupují po celém světě a společnými silami rozeznívají královské nástroje vstříc maximálnímu možnému vykreslení jejich zvukové palety do nejjemnějších detailů, kterých se sólista jen těžko může zhostit…

Pokračování saské festivalové kapitoly je na programu v neděli 3. října, kdy se festival vrací do své tradiční německé lokality – obce Großschönau, aby zde představil do jisté míry kuriózní varhanní dueta v podání mladého varhanického dua Pavla Salvová a Jan Rotrekl. Zatímco čtyřruční klavírní hra je známá nejen ze školáckého prostředí hudebek, ale své pevné místo má i v koncertním repertoáru a síních, varhanních duí a duet je po málu.

„Myšlenka nahrát některé z ukolébavek se zrodila ještě za Pavlova života, a že k tomu doopravdy došlo, na tom má největší zásluhu Martin Rudovský, můj spolužák ze základky a předseda Společnosti Pavla Jurkoviče. Oba nás Pavel ovlivnil, ale jeho přece jen trochu víc, po dlouhou dobu s Pavlem úzce spolupracoval. Abych přiblížila, o co vlastně jde – Pavel měl ve zvyku napsat vždy pro nově narozené děti svých přátel, kolegů a známých ukolébavku. Za ta léta se jich nashromáždilo ohromné množství! Na nahrávku jsem vybírali tedy ty nejzajímavější a pokud možno kontrastní. Na tento projekt jsem obzvlášť pyšná, mám totiž pocit, že se podařilo vytvořit něco výjmečně intimního a dojemného.“

„Pavel Jurkovič mě nejvíce inspiroval svojí posedlostí hudbou. Vyrůstala jsem v hudebním prostředí od svého raného dětství, ale od Pavla jsem se naučila nenásilnou a zábavnou formou velmi mnoho. Navíc si myslím, že právě od něj jsem převzala lásku k hudbě středověku, často jsme v hodinách hráli středověké a renesanční skladby a já pak odcházela domů úplně omámená tou krásou. Inspiroval mě také svou činorodostí, pracoval na několika projektech až téměř do konce života, jeho láska k hudbě, divadlu a učení byla nesmírná,“ přibližuje projekt sopranistka Hana Blažíková a dodává:

Sobotní festivalový koncert nabídne setkání s barvitým světem ukolébavek Pavla Jurkoviče – zpěváka, hudebníka a učitele, kterému několik generací skvělých mladých hudebníků v čele se sopranistkou Hanou Blažíkovou vděčí za láskyplné uvedení do světa hudby. Neodolatelné kouzlo a něhu jejího hlasu doplní celá řada vynikajících muzikantů pod vedením flétnistky Jany Semerádové.

V neděli je na programu návrat do Saska. V evangelicko-lutheránském kostele v Großschönau skýtajícím zánovní varhanní nástroj s více jak třemi desítkami rejstříků vystoupí unikátní varhanní duo Pavly Salvové a Jana Rotrekla v průřezovém programu klasicistní až po soudobou varhanní hudbu. Vstupenky na oba koncerty jsou ještě v prodeji.

V sobotu 2. října je na programu koncertní zastavení v tradiční lokalitě kostela sv. Petra a Pavla v Prysku. Zde zazní výjimečný projekt zaměřený na ukolébavky skladatele Pavla Jurkoviče v kontextu barokních zpěvů, a to v podání sopranistky Hany Blažíkové, flétnistky Jany Semerádové a dalších instrumentalistů, kteří se věnují převážně historicky poučené interpretaci.

20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se v tomto týdnu přehoupl do své druhé poloviny a o nadcházejícím víkendu se vrací do Saska a nabídne i unikátní projekt s Jurkovičovými ukolébavkami.

