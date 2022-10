V dílech Černohorského, Brucknera, Góreckiho, Fialy i Janáčka naplno rozkvetla vznešená i soucitná krása lidského hlasu v plné paletě barev a zasadila tak poslední kamínek do hlavního obrazu letošní festivalové mozaiky ve jménu oslavy vokálního umění ve všech jeho podobách. A nutno říci, že to byl ryzí drahokam, který obecenstvo téměř vyprodané baziliky Všech svatých vyslechlo se zatajeným dechem a nadšenými ovacemi vstoje. Uzavřela se tak hlavní koncertní řada letošního ročníku, za kterou definitivní tečku udělá ještě tradiční epilog se ZUŠ Česká Lípa, a to s vynikající návštěvností, která překročila hranici čtyř tisíc.