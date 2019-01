Bezděz - Knižnímu hrdinovi Oldřichovi Z Chlumu a postavení skutečných správců hradu v polovině 13. století se věnuje nová expozice v purkrabském paláci na hradě Bezděz.

Spisovatel Vlastimil Vondruška podepisuje svou novou knihu. | Foto: Deník/Jan Škvára

Pondělního slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil také její autor a duchovní otec Oldřicha z Chlumu, spisovatel Vlastimil Vondruška, který zde pokřtil svou novou knihu o tomto středověkém soudci.

První román o fiktivním správci hradu Bezděz vyšel pod názvem Dýka s hadem v roce 2002, zatím posledním, v pořadí již dvanáctým dílem, je Tajemství abatyše z Asissy. „Vztah mezi realitou a literární fikcí je nesmírně složitý problém. Jde o to, aby vykouzlil iluzi doby, ale současně nesmí přemírou informací znásilňovat příběh. Proto se snažím o co nejdokonalejší kulisu, abych čtenáře prostřednictvím příběhu opravdu přenesl do středověku,“ řekl o své tvorbě Vlastimil Vondruška.

Jména skutečných správců či purkrabích na Bezdězu se z časů Přemysla Otakara II. nedochovala, stejně jako zprávy o jejich životě. Určitě však nebyl odlišný od života stejně vysoko postavených úřadníků na dalších významných královských hradech. Ojedinělé zprávy z poloviny 13. století svědčí o tom, že purkrabí byli skutečnými zástupci panovníka s velkými pravomocemi.

Oldřich z Chlumu je sice postavu pouze literární, ale to, co prožívá jako královský úředník, o co usiluje a jak uvažuje, to se z velké části blíží skutečnému životu rytířů v jeho postavení ve středověkých Čechách.