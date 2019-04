Příležitost k porovnání pěveckých schopností využily téměř čtyři desítky přihlášených z Libereckého i Ústeckého kraje. Sólové i komorní výkony v osmi kategoriích podle věku hodnotila porota, kterou od založení soutěže vede výjimečná osobnost českého operního světa, profesorka působící v Praze i Berlíně, Magdalena Hajossyová. Tu doplnila starostka Města Česká Lípa Jitka Volfová, které sekundoval Michal Prokop, radní pro kulturu a cestovní ruch, a dále dvě profesionální pěvkyně, Anna Hlavenková a Alena Hellerová, a samozřejmě i ředitel festivalu Lípa Musica a zpěvák Martin Prokeš. Porota letos ocenila celkem sedmnáct zpěváků a pěveckých dvojic. Celkové prvenství obhájila loňská vítězka Lucie Kovářová z Jablonce nad Nisou.

Náročné celodenní soutěžní klání završilo slavnostní vyhlášení vítězů a jejich koncert, na němž se představili ti nejlepší za doprovodu svých korepetitorů. S přihlédnutím na náročnou doprovazečskou práci přistoupila ZUŠ Česká Lípa i letos k jejich ocenění, zvláštní cenu si tentokrát odnesl Bohuslav Lédl.

V kategorii nejmenších zpěváků do devíti let porotu turnovská reprezentantka Michaela Cidlinská, Klára Formánková z Frýdlantu a vítězství po roce opět obhájila Amálie Novotná z České Lípy, jejíž roztomilé podání písně Co mám doma Miroslava Střeláka zaznělo i na koncertní tečce celé soutěže. V kategorii deset až dvanáct let porotu zaujalo trio malých zpěvaček z Turnova, Duchcova a České Lípy, z nichž prvenství získala Štěpánka Báčová. Ve třetí kategorii do patnácti let s přehledem opět letos dominovala Lucie Kovářová z Jablonce nad Nisou, která si pro letošní rok připravila lidovou píseň Svatební i Händelovu árii Cara speme, ve kterých předvedla svůj krásný jasný soprán.

V kategorii do osmnácti Lípa Cantantes opět přivítala staronovou jabloneckou vítězku Terezu Glosovou, která letos sáhla do písňového odkazu Bohuslava Martinů, podobně jako opětovnou vítězku Marii Magdalenu Jiřenovou z Železného Brodu, která dospěla do kategorie nad 19 let a představila Ukolébavku od téhož autora. Závažné písně obě dívky interpretovaly s pěveckou jistotou i citem pro výraz.

V komorních kategoriích se v letošním roce na soutěž přihlásila pouze dua, v nejmladší kategorii díky Amálii Novotné a Lýdii Kreisingerové dominovala domácí Česká Lípa, ve starší kategorii se pak jednoznačně prosadilo jablonecké duo soutěžních matadorek Glosové a Kovářové. Na druhém místě se umístilo Duo Salut z Turnova. Nejstarší komorní kategorie vítěze letos nepoznala, třetí ocenění získalo železnobrodské duo Terpentýny.

Ceny v dílčích kategoriích i letos doplnily tradičně tři zvláštní ceny. Cenu ZUŠ udílenou za mimořádnou interpretaci české lidové písně si letos odnesla nadějná Lucie Kovářová. Cenu Pavly Šimkové za muzikální projev v komorním zpěvu a současně i Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutní vítěze si odneslo duo Lucie Kovářová a Tereza Glosová z Jablonce nad Nisou.

Smyslem soutěže je podpořit zájem začínajících mladých zpěváků o klasický zpěv, vytvářet příležitost pro talentované žáky pro porovnání jejich schopností a první koncertní zkušenost v širším regionálním měřítku.

Lípa Cantantes coby počin společně připravovaný festivalem i ZUŠ je jarním předznamenáním dalšího pokračování festivalové přehlídky, která se letos uskuteční již po osmnácté a kterou i v letošním roce opět symbolicky uzavře společný projekt s českolipskou ZUŠ – populární koncert Má to smysl! Program festivalu bude slavnostně odhalen 30. dubna na veřejném představení přístupném veřejnosti, které proběhne v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě.