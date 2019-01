Liberec - Silné sociální drama ukazuje život dvou bratrů. Až nechutně známé divákovi jsou jejich osudy.

Kobry a užovky | Foto: Falcon

Příběh je velmi chytlavý nejen kvůli jeho podstatě, ale především díky jednotlivým postavám. Režisér Jan Prušinovský vyčenichal kvalitu a hlavní role svěřil sourozenecké dvojici. Matěj a Kryštof Hádek zároveň poprvé ztvárnili bratry také před kamerou.

Příběh je velmi blízký dnešní době. Nabízí pořádnou porci deprese umocněnou bezvýchodností situace. Snímek zároveň nabízí každodenní skutečný pohled. Ve filmu najdeme minimálně jednu postavu, která žije okolo nás v reálném životě. Ať je to soused, kamarád, přítel nebo prostě člověk, kterého denně potkáváme při cestě do zaměstnání. Loseři, odpad společnosti.

Čtyřicátník Užovka (Matěj Hádek), nemá ženu, děti a přišel o práci ve fabrice. Kromě svých problémů musí řešit průšvihy svého bratra Kobry (Kryštof Hádek). Kobra, sociopat, nenapravitelný zloděj a feťák, který neváhá okrást i svoji babičku, a to doslova.

Užovka se několikrát snažil podnikat, ale nikdy se mu nepodařilo obchod dotáhnout do konce. Nyní má šanci rozjet nový byznys s oblečením a zdá se, že tentokrát má nakročeno tím správným směrem.

Život Užovky však značně ovlivňuje počínání jeho nezodpovědného bratra Kobry. Uprostřed noci pro něj jezdí na místní diskotéky nebo ho hledá po městě, které také nezapadá do typu měst Český Krumlov.

Příběh by nebyl až tak zajímavý, nebýt skvělých hereckých výkonů a v té mizérii vtipných dialogů. Ve filmu exceluje především Kryštof Hádek, který se snad musel zavřít na 14 dní mezi smažky (lidi užívající dlouhodobě pervitin). Jeho podání člověka, který už téměř nemá šanci zařadit se do běžného života, dopadlo na výbornou.

Hlášky z filmu typu: Důležitý je mít plán brášin, nebo to pořešíme, nebudou to jediné co si po návštěvě kina odnesete.

Prušinovský, který text svěřil nositeli ceny Magnesia Litera Jaroslavu Žváčkovi, tímto sociálním dramatem zakotveném v realitě, pozvedl laťku českého filmu pro rok 2015 velmi vysoko.

KDE FILM UVIDÍTE

Multikino CineStar Liberec

od 18:15, 20:40 hodin