Festival Hudební setkání založil Michal Mašek z potřeby přinášet v místě, kde žiji kvalitní hudbu, při které se budou lidé setkávat. Za měřítko úspěchu si prý stanovil: mít vždy plný sál spokojených lidí. „To se podařilo a festival se postupně rozrostl z Ústí nad Labem do celého kraje s přesahem do dalších regionů,“ uvedl Michal Mašek v rozhovoru pro Deník.

Můžete vypíchnout největší hvězdy letošního ročníku?

Je připraveno 12 koncertů, 10 v Ústeckém kraji, jeden v České Lípě a jeden na Tetíně. Každý program má svoje specifika a je sestavený pro konkrétní místo. Máme 4 narozeninové koncerty: Václav Hudeček 70, Gabriela Beňačková 75, Jiří Stivín 80 a Štěpán Rak 77. Dále přijede vynikající Marek Kozák, Radek Baborák, Guarneri trio. A také tradiční koncert s hereckou osobností – letos s Jiřím Lábusem a Emilem Viklickým, koncert s názvem Šlechtický salón.

TroubleGang s Marpem a Robin Zoot pařili v ústeckém letním kině

Jaký koncert z těch 12 byste posluchačům doporučil?

Protože jsme v Ústí nad Labem, tak musím čtenáře pozvat na Koncert pro Ústí nad Labem v Severočeském divadle – Dvořákova Novosvětská a pak na koncert v Severočeské knihovně, kde nám Ivo Kahánek představí klavírní dílo Dvořáka a Chopina.

Snažíte se nějak program ladit s místem konání?

Ano, vždy máme programy připravené přesně pro konkrétní místo. Velice oblíbené jsou akce s hereckými osobnostmi, kdy jsme lidem do obcí přivezli již desítky známých herců. Velice dbám na to, aby u nás panovala rodinná atmosféra a lidé měli pocit, že jsou součástí daného koncertu. Aby se mohli s umělci setkat, popovídat a tak dále. Tedy nic neosobního, systémového. Festival je v současnosti svých rozsahem a doprovodnými akcemi největší přehlídkou tohoto druhu v Ústeckém kraji. Na vybrané koncerty vypravujeme autobusy, které vozí posluchače z obcí.

Všechny hvězdy letošního programu Hudební setkání.Zdroj: archiv Michala Maška

Jak dlouho trvá příprava festivalu?

Pořádání dnes zabere již celý rok, je to každodenní práce. Neustálé schůzky, sestavování dramaturgie, jednání s umělci. Máme-li 12 koncertů, znamená to, že na každém místě, kde akci pořádáme, musím všechny lidi, co se na koncertu podílí, propojit. Celkem to máme tak 100 lidí. Nyní, kdy ještě ani nezačal jedenáctý ročník, je dvanáctý již prakticky hotov.

Kde sháníte finance na festival?

Bohužel u peněž vše začíná a také končí. Máme partnery, jejichž podpory si velice vážím, bez nich by to nešlo. A sehnat peníze je v podstatě to nejtěžší na celé práci, výsledný program festivalu je pak dán obrovským kompromisem mezi tím, co kdo slíbil a co kdo splnil. Bude třeba ještě hodně let, aby se vytvořila tradice podpory umění a aby odpovědní lidé na příslušných místech pochopili, že kultura není jen nadstavba. Vše pochází z nitra, ze spokojené duše, jedině tak se zlepší stav naší společnosti.

Program 11. ročníku Hudebních setkání



Veškeré informace o festivalu, jeho historii a program lze nalézt na www.hudebni-setkani.cz



16. července, 19 h

zámek Velké Březno, M. Mašek, D. Podstatzky-Lichtenstein



10. srpna, 19 h

zámek Velké Březno: Herecký koncert, Jiří Lábus, Emil Viklický



7. září, 19 h

zámek Velké Březno: Na břehu mořském, Marek Kozák



16. září, 19 h

Vodní hrad Budyně nad Ohří: Štěpán Rak 77, Štěpán Rak, Jan Matěj Rak



18. září, 18 h

KZ Orfeum - Kadaň: Gabriela Baňačková 75, Gabriela Beňačková, Jakub Pustina



22. září, 19 h

zámek Červený Hrádek u Jirkova: Václav Hudeček 70, Václav Hudeček, Michal Mašek



5. října, 19 h

Severočeská knihovna: Ivo Kahánek představuje Dvořáka a Chopina,Ivo Kahánek



27. října, 19 h

Severočeské divadlo: Koncert pro Ústí nad Labem / Z nového světa, Michal Mašek, Igor Ardašev, Miloš Formáček



16. listopadu, 17 h

kostel svaté Ludmily - Tetín: Mimořádný koncert / Setkání na Tetíně: Radek Baborák, Pavel Svoboda, Eliška Zajícová



24. listopadu, 18 h

Villa Hrdlička - Česká Lípa: Setkání ve Ville Hrdlička: Guarneri Trio Prague, Ivan Klánský, Čeněk Pavlík, Marek Jerie



27. listopadu, 17 h

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Horní Jiřetín: Adventní setkání v Horním Jiřetíně, Roman Janál, Aleš Bárta



18. prosince, 17 h

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Horní Jiřetín: Schola Benedicta / Jiří Stivín 80, Schola Benedicta, Jiří Hodina, Marie Mrvová, Marie Puttnerová, Michaela Vostřelová, Anna Žáková, Jiří Stivín