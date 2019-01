Česká Lípa – Převážně neškodní… je název výstavy dvou fotografů, kteří společně prezentují svoji tvorbu v ambitu Vlastivědného muzea v České Lípě.

Fotografie jsou prodchnuté neopakovatelnou atmosférou a nemusí na nich být to, co vídáme kolem sebe. | Foto: Deník/Tomáš Mařas

Jedním z autorů je Jarmila Kacarová, tím druhým František Richter. Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží začátkem června a potrvá do 11. července.



František Richter začínal koketovat s fotografií už bezmála před třiceti roky. Po odstěhování z Rumburka si dopřál pauzu skoro dvou desítek let, ale nic ze svého pohledu nezapomněl.

„V té době jsem fotil pouze očima,“ vzpomíná. Většina Českolipanů ho vídá, jak někdy až s podmračeným a nepřítomným výrazem chodí po městě o berlích a duchem nepřítomen. Občas se zastaví a zahledí do míst, kde my ostatní, kteří kolem nich probíháme denně, nepozorujeme vůbec nic zajímavého.

Tvoří příběhy

Jeho fotografie jsou prodchnuty neopakovatelnou atmosférou a nemusí na nich notně být to, co vídáme kolem sebe. Když fotografuje předměty a místa, která se nám ostatním zdají být samozřejmá, dívá se na ně specifickou optikou, čímž nás nutí zamyslet se nad příběhy, jež vypráví.

Vždyť jedna z vystavených fotografií, nevelká formátem, zato obsahem, nazvaná Den poté, je příběhem, u kterého zůstanete stát a budete v něm číst jako v knize.

„Já občas sním s otevřenýma očima a právě v tomto mém snění hledejte, proč fotografuji to, co máte možnost vidět na této výstavě,“ prozradil autor Richter.

Fotografie, které se dají rovnat do kategorie abstrakce, osloví i ty, co k tomuto výrazu mají daleko. Za všechny jmenujme Insomnii, fotografii, která vám zprostředkuje snad všechny pocity, které mívá člověk trpící nespavostí.

„Ve chvíli kdy fotím, neexistuje nic než já a to, co fotím,“ vyznává se Richter a pokračuje: „V ten okamžik se bavím s Alenkou někde v krajích za zrcadlem a malý blonďatý hošík mě přitom tahá za košili, kdy že mu už nakreslím toho správného beránka.“

Ačkoliv to vypadalo, že kvůli zdravotním potížím nedorazí na vernisáž, nakonec se jí zúčastnil a výstava možná malá rozsahem, ale velká obsahem vydá za několikeré jiné výstavy.

Neprávem opomíjený

Za poslední roky vystavoval třikrát V Novém Boru, s Podbezdězským okrašlovacím spolkem v Dubé a v Odoleně Vodě. Nyní jsou jeho fotografie k vidění v České Lípě. František Richter je neprávem opomíjený fotograf, který by si zasloužil větší prostor a víc možností ukázat, jak velký je to vypravěč. Autor, který by neměl zůstat utajen širší veřejnosti.

Výstavu dosud navštívilo několik set návštěvníků a o tom, že je oslovil, svědčí i zápisy v návštěvní knize. Jmenujeme jeden výrok za všechny: „Krásné fotografie, které umí pohladit po duši.“

Autor: Tomáš Mařas