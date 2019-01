Česká Lípa - Svědectví o svátečním i běžném životě v České Lípě na konci 19. století přináší nová publikace, kterou připravil historik českolipského muzea Ladislav Smejkal a vydalo město Česká Lípa.

Průvod na lukostřeleckou slavnost. Bylo to o svatodušním pondělí, jen není jisté kterého roku. | Foto: z publikace

Pramenem pro knihu s názvem Co odvál čas byla sbírka uložená v muzeu. „Jedná se o padesát diapozitivů uzavřených ve skle, které byly pořízeny ze snímků vzniklých v letech 1893 až 1898. Autor nebo autoři nejsou známi, stejně jako původ sbírky," říká autor publikace. Podle něj je možné, že náleží do školní sbírky, snad reálného gymnázia.

Soubor diapozitivů mohl patřit také vlastivědnému spolku Nordböhmischer Excursionsclub. Právě ten v té době vyzval ve svém klubovém časopisu k fotografování měst a přírodních krás, a to i s podotknutím, že by pěkné obrázky mohly být předlohou pohlednic přicházejících právě do obliby.

Autor čerpal své doprovodné texty většinou z řady glos, které uveřejňoval pod názvem Diář v Českolipském deníku v letech 1994 2006. „Mezi těmi téměř třemi tisícovkami drobných článečků je řada poznámek o českolipském místopisu a historických pozoruhodnostech. Vybrané fotografie se objevují také v reprezentativním kalendáři města Česká Lípa na příští rok.