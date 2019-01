Liberec - DDR neboli Design Days Reichenberg je ideální předvánoční akcí v Oblastní galerii.

MARUNIN ZVĚŘINEC. Jana Venkrbcová prodává své plstěné maňásky. | Foto: OGL

Už třetí ročník designových trhů v liberecké Oblastní galerii začal dnes od 12 hodin a skončí až touto nedělí. Design Days Reichenberg (DDR) se ukázaly být trefou do černého. Dobře se tu spojuje včasná předvánoční akce (ještě to není ten hysterický blázinec, který nastává v průběhu prosince) s trendem všeobecné obliby designu. Navrch se ukázalo být přidanou hodnotou slůvko regionální, na které lidé slyší. S trochou nadsázky může být přirovnáno k bio produktům v potravinářství. Na rozdíl od někdy problematické předpony „bio" však design market v Oblastní galerii dává skutečnou možnost vidět či zakoupit výrobky, na které běžně nenarazíme. I když to nejsou jen výrobci-designéři z blízkého okolí, přeci jen převažují ti, kteří jsou s regionem svázaní. Vedle sebe tak můžeme vidět liberecké designové studio Skubb nebo Marunin Zvěřinec, který celý provozuje Jana Venkrbcová z Liberce, specializující se na krásné plstěné hračky maňáskového typu.

GALERIE JAKO TRŽIŠTĚ NÁPADŮ

Na prvním ročníku se sice objevily hlasy, jestli je velká výstavní síň vhodným prostorem na podobný trh. Pochybnosti však vzaly už s druhým ročníkem za své. Zúčastnění výrobci i návštěvníci kvitovali možnost v takovém prostoru prezentovat své věci nebo zakoupit nápadité výrobky jinde neviděné. Další efekt, který akce jednoznačně má, je benefitem pro galerii. Přeci jen ztichlým prostorům určeným současnému umění nebo dílům minulosti svědčí, když do nich zavane živější energie. Nakonec design, i ve formě tržiště, může instituci určenou tzv. vysokému umění osvěžit. Ti, kteří se spíše výstavám a poněkud oficiózním vernisážím vyhýbají, nebo je to prostě nenapadne, můžou nasát atmosféru a galerii si pro sebe objevit. Vstřícnost na obou stranách se vyplácí.

PADESÁT DESIGNÉRŮ, PŘEVAŽOVAT BUDOU ŠPERKY

Na DDR se představí na padesát designérů se širokým spektrem výrobků od drobných šperků až po longboardy a cenovým rozpětím od pár desítek korun až po tisícové částky. „Už loňské dva ročníky prokázaly, že o design a kvalitní malosériové výrobky je velký zájem. Máme kladné ohlasy od návštěvníků, ale také od designérů," připomněla minulé ročníky Petra Kašková. Skladba designérů se částečně obmění, ale návštěvníci na DDR najdou oblíbené stálice, jako jsou MAKAM MAKAM, LLEV, Morrows, Papyrea nebo SKUBB. Asi nejrozšířenější skupinou prodávaných věcí budou šperky. Návštěvníci na DDR najdou také módu a módní doplňky, tašky, peněženky a oblíbené dřevné hodinky. Chybět nebudou hračky, pletené zboží, porcelán, sklo, ruční papír a nově také řezané květiny.

AKCE PRO RODINY S DĚTMI, ALE I DJ

Pořadatelé z galerie připravili také jednu novinku, která návštěvníkům zpříjemní pobyt v Lázních. „Letos bude na bazénové hale hrát DJ," upřesnila Petra Kašková a pokračovala: „Byl to častý požadavek od designérů, kteří jsou na to zvyklí z jiných podobných přehlídek." A k navození té správné předvánoční nálady muže přispět také svařák z galerijní kavárny Art CAFÉ, která bude otevřená po celou dobu DDR. Na své si přijdou i malí návštěvníci. Lektoři Oblastní galerie Liberec si pro ně spolu s některými designéry připravili výtvarné workshopy, které se budou konat v atriu u galerijní kavárny. Děti si za doprovodu rodičů mohou vyrobit například designové placky, maňásky nebo postavičky dle vlastního výběru. Workshopy tak navazují na aktivity spojované s galerií.

PŘELET NAD DESIGNOVÝM HNÍZDEM

Podtitul předvánoční přehlídky DDR je celkem výstižný. Návštěvníci se mohou těšit na mnohá překvapení, designéři své novinky představují rádi. Navíc Liberec zrovna není městem, kde by člověk narážel na originální design na každém rohu, i když i to se už zlepšilo (Studio ReForma, Kultivar aj.). V pátek končí trh v OGL v 19 hodin a kdo bude chtít pokračovat, může zajít na Pecha Kucha Night naproti do muzea.