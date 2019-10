Českolipský Kulturní dům Crystal hostil koncert funkové legendy české hudební scény kapely J.A.R.

Tato skupina skvělých muzikantů, neotřelých a osobitých vtipálků v čele s Romanem Holým či Danem Bártou letos slaví třicet let své existence. Jejich turné s názvem „30 případů majora Romana“ zavítalo i do České Lípy. Tentokrát to však nebyla obyčejná látka, ale svižný sametový zvuk, který návštěvníky nadnesl nad mraky a divoce roztancoval.