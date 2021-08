Jako první se na pódiu nedamovského letního kina objevila Kapela strýce Michaela z Mladé Boleslavi, kterou doprovázely vynikající zpěvačky Veronika Doudová a Katka Trochimovič. Hned během jejich vystoupení otestovala příroda výdrž publika a obohatila program první vydatnější dešťovou přeháňkou. Ti odvážnější (s pláštěnkami a deštníky) zůstali „na pozicích“, ti méně vybavení prchli pod přístřešek nad letním kinem, odkud pokračovali ve sledování programu. Jako druhé se divákům představilo Los Rumberos Dúo aneb klavírista a skladatel Petr Smetáček (mající kořeny v Dubé) a kytarista a zpěvák Jan Burian. Stejně jako předchozí kapelu i je potrápilo počasí, a to včetně výpadku proudu. Přes všechny překážky bylo jejich vystoupení velice vydařené a odměněné zaslouženým potleskem. Páteční večer uzavřel Bohemia Big Band Praha, který v Nedamově uctil památku svého zakladatele a kapelníka Bohuslava Volfa – rodáka z České Lípy, který letos v únoru zemřel ve věku 80 let. Poslední vystoupení se již vzhledem k počasí muselo odehrát pod střechou.

Sobotní večerní program byl zahájen basovým triem, kterému počasí ještě relativně přálo. Jako další se divákům představila Kristina Barta Event Horizon se svojí autorskou hudbou a nebesa o sobě opět dala vědět. Po předchozí zkušenosti už ale byla většina diváků vybavena na déšť a proto ani opakované přeháňky program nenarušily. Protože na noc byly hlášené bouřky, zbytek večera se opět odehrál pod přístřeškem nad letním kinem. A rozhodně se ještě bylo na co těšit. Na řadu totiž přišla Lokomotiva v čele s vynikajícím Petrem Vondráčkem. Ten spolu s Vítem Fialou mladším, Adamem Tvrdým a Karlem Schürrerem rozproudil krev v žilách všem v celém kempu. No jo, Lokomotiva prostě ví, jak na to. Závěr večera patřil The Swings Praha, které vzdalo poctu Evě Pilarové – spoluzakladatelce celého festivalu. Pánové z The Swings Praha nejsou v Nedamově žádnými nováčky, patří už totiž k pravidelným účinkujícím na jazzových dnech. Letos bohužel vzhledem k nepředvídatelným okolnostem nemohli dorazit v plné sestavě, ale to vůbec nevadilo, protože si na výpomoc „půjčili“ Petra Vondráčka, se kterým se postarali o skvělou zábavu.

Další ročník má Dubá úspěšně za sebou a věříme, že paní Eva byla tam nahoře na všechny náležitě pyšná, protože byli opravdu skvělí. Velké poděkování patří všem hudebníkům, divákům, ale zejména panu Vítu Fialovi, který je hlavním organizátorem celé akce, a který si každý rok zahraje s celou řadou vystupujících. Tak na viděnou při 25+3. ročníku.

Zuzka Martínková