Výstava Křišťálový hrad byla vernisáží v pátek večer slavnostně zahájena v České Lípě. Na vodním hradě Lipý bude výstava k vidění až do 23. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.