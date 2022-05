Zahájení festivalu proběhne v pátek v 16 hodin, až do pozdních nočních hodin se pak na sborovém sálu, ve foyer nebo dokonce ve zkušebně činohry vystřídají tři soubory a dvě kapely. V sobotu nabitý program odstartuje už v poledne, a to přímo ve velkém sále Malého divadla. „Diváci budou moci okusit různé divadelní formy, od tanečního vystoupení přes improvizovanou pohybovou show až po klasickou činohru. Těšit se můžou i na pohádku pro děti i dospělé. Večer si zase budou moci zatančit při koncertech několika kapel,“ přiblížil program Kolín.

Pozvání tentokrát přijali a hostovat na scéně Malého divadla budou například soubor Moving Station, Divadlo Maso, Divadlo pod Palmovkou či Studio Damúza. Vystoupí divadelní kapela NE-KLIŠÉ, zahrají také Pondělníci nebo Sépie z Hor, která v sobotu zahájí festivalovou afterparty. „Rozžijeme Malé divadlo, až se bude otřásat v základech,“ slíbili Filip Jáša a Stavros Pozidis.

Program zaujal Elišku Machovou z Liberce hlavně tím, že se jedná o nové soubory, na které se člověk jen tak nedostane. Zakoupila si rovnou celofestivalovou vstupenku a ideálně by chtěla stihnout všechno. „Už nejsem organizátorem, takže mám čas si užít festival naplno jako divák. Ale kdybych měla vypíchnout jedno konkrétní představení, tak by to byli Tři heteráni Divadla Maso s Vojtou Vodochodským, který teď září v televizní minisérii Iveta,“ svěřila se.

Letošní ročník se točí kolem hesla „Odvaž se!“ To vystihuje i samotný cíl organizátorů. „Aby diváci přišli, podívali se na zajímavá představení a popustili uzdu své divokosti. Setkali se s účinkujícími herci, navázali kontakty a obrazně řečeno rozvázali uzel izolace, který utáhlo covidové období,“ shodli se mladí herci.

Festival současného divadla WTF?! založili před osmi lety herci z Divadla F. X. Šaldy. Na české poměry se jedná o výjimečnou profesionální přehlídku, nejenom kvůli nadšencům, kteří ji organizují, ale hlavně z důvodu pozoruhodné dramaturgie. „Festival si postupně získává diváky nejen z Liberce, ale z celého Libereckého kraje. Pestrost je jednou z dalších předností festivalu. Jeho dramaturgie klade důraz na uvádění současných her, které přinášejí aktuální témata,“ dodala mluvčí Divadla F. X. Šaldy Michaela Pompová.