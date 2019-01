Liberec /ROZHOVOR, VIDEO, FOTOGALERIE/ - Rozhovor s Paulie Garandem, libereckým raperem, který minulou neděli představil videoklip k písni Pavučina lží z desky V hlavní roli.

Za necelý týden jeho Pavučina lží namotala přes dvě stě tisíc zhlédnutí na youtube. Řeč je o libereckém raperovi Paulie Garandovi. Zmiňovanou píseň věnoval svému městu. „Je to requiem za Žlutej úl a pocta Karlu Hubáčkovi," říká.

Nejen o novinkovém videoklipu, ale i architektuře, slávě, spřízněných libereckých umělcích a plánech, povídal v rozhovoru.

Co pro vás znamená hudba? Berete ji jako nástroj k vyjadřování svých názorů?

Hudba pro mě znamená momentálně všechno. Je to pro mě práce, radost, láska, inspirace, ale i disciplína, ve který je třeba se dál trénovat. Věnuju se jí naplno už skoro deset let a je to pořád motivace. Nevím, kolik bude sil do budoucna, ale usnout na vavřínech se zatím nechystám. Beru ji samozřejmě jako nástroj k vyjádření názoru, ale i jako sport. Rap je sport. Huba je nástroj, na které je potřeba umět zahrát, aby to co chcete říct správně vyznělo.

Myslíte si, že v hip hopu se lze více vypovídat než třeba v rockové muzice?

Díky tomu, že v rapu do jedný písně můžete vsoukat desetkrát tolik slov, než do klasických písní, tak asi jo. Má to své omezení, ale ten prostor k vyjádření je veliký Pro mě má hip hop naprosto ideální mantinely. Když v sobě něco dusím, přetavím to v píseň a za problém co mě tížil, jsem nakonec vlastně ještě rád, jelikož jsem z něj vystavěl dílo.

Na facebooku hodně komunikujete se svými fanoušky? Myslíte si, že kontakt s nimi je důležitý? Hýčkáte si je tak?

Snažím se s nimi komunikovat, ale není to tak extrémní, aby se to dalo nazvat „hýčkáním". Komunikuju s nimi, protože se pořád něco děje a já je informuji. Kontakt s fanoušky je určitě důležitá věc a já se snažím být vstřícný.

Váš klip v den vydání sdílelo hrozně moc lidí, třeba jen u mě v přátelích asi dvacet, jaký to je pocit, že je o vás takový zájem?

Určitě jsem rád za takový zájem a sledovanost. Kdo by nebyl. Roli hraje ale taky to, že se věci snažíme dělat pořádně. Promujeme klipy několik dní dopředu, informujeme fanoušky na všech portálech a tak dále. V dnešní době se musí člověk starat, aby se to k lidem dostalo. To, že je Pavučina lží silná věc a zpovídá se k něčemu, co se týká více lidí, však hrálo taky velkou úlohu. Kór pro občany Liberce. Proto asi i to sdílení u vašich přátel.

Ozývají se vám i lidé s negativními ohlasy na vaši tvorbu?

Samozřejmě. Rapová scéna je pověstná takzvanými „Haters", kteří se rozhodli bez přemýšlení nenávidět. Sedí za svým PC a spamujou do diskuzí a chatů. Nikomu nenutím svou tvorbu. Jen se snažím dělat věci, jak umím. Ať už bych udělal sebelepší věc, vždycky zůstanou u pomluv a nadávek. Tímhle morem je rapová scéna bohužel prolezlá skrz naskrz. Je to předhánění se nenávisti ze závistí. Pro všechny tyhle jedince, mám jen jedinou větu, kterou pronesl v jednom ze svých textů Kato z Prago Union : „Copak nevidíš že meta četařů, je maximálně četa metařů?"

Paulie Garand: Pavučina lží

Klip jste vytvořil sám?

Stejně jako všechny ostatní klipy, i tento jsem si stříhal a postprodukčně upravoval sám. V Liberci je řada dobrých kameramanů a jsem rád, že si na tenhle kousek našel čas můj kamarád, výborný snowboardista, Jakub Šimůnek, za což mu moc díky.

Co myslíte tím, že žijeme v city, kde se o vrahovi točí klip?

V tracku je spousta metafor, které nejsou prvoplánové a mají širší rozsah. Tahle je možná až moc široká,ale pro mě to evokuje třeba pohled na bagry demolující OD Ještěd, korupční aféry v Liberci zcela viditelné,ale zametené pod koberec a tak dál.

V Pavučině lží s vámi zpívá váš kamarád Jakub Děkan, spolupracovali jste spolu už někdy? Proč jste si vybral zrovna tohoto zpěváka?

Děkys je kamarád a patriot. Chtěli jsme spolu dlouho udělat věc, která by za něco stála, až padla volba na Pavučinu lží. Byla to vlastně poslední věc, kterou jsem nahrál na mojí poslední desku „V hlavní roli". Rozhodně chystáme spolupráci i do budoucna.

Často spolupracujete s herci z Divadla F. X. Šaldy, návrhářkami Mirou Božskou, Nicolou Kadlecovou a libereckými umělci. Chystáte teď s nimi něco?

Momentálně ne. Hodně času mi teď zabírá muzika a nic nového se v tomhle období nevyhecovalo. Jsem s nimi však v kontaktu a hlavně pravidelně navštěvuji jejich divadelní představení. Karolína Baranová, nebo Tomáš Dianiška jsou šílení talentové.

Jaký projekt s nimi vás nejvíce bavil? Zkuste vybrat jeden.

Nejvíc mě bavilo asi první natáčení pro Míru Božskou pod názvem: „Božská Muzika". Byla to super kolekce, natáčení probíhalo rychle a profi, video je úderný, správně oprsklý, má ideální stopáž a každej herec nebo hudebník tam má svůj prostor.

Božská muzika

Jaký je váš názor, jako člověk, co se zajímá o architekturu, na nové náměstí v Liberci?

Můj názor je takový, že kdyby se za těch osmnáct miliónů zrekonstruoval skatepark, postavil nějaký pěkný park, nebo se udělalo cokoliv užitečnějšího, než pětasedmdesát laviček jako úložiště bezdomovců a bezduchý prostředí, bylo by lidem určitě líp. To co vzniklo na Soukenném náměstí je samozřejmě hrůza. Co se týče Náměstí E. Beneše, kašna je fajn, ale obehnanost lamp kvádry k sezení mohlo zůstat.

Chystáte se udělat další videoklip, vypadá to, že na ně fanoušci opravdu slyší. Jaká písnička je teď na řadě?

Momentálně chystám klip na úvodní píseň z alba „V hlavní roli", která se jmenuje Kevin. Je to taková houpavá představovačka plná hlášek a odkazů na filmy. Pavučina lží je v podstatě jedna z nejvážnějších věcí z desky. Zbytek věcí mají soulový nádech a nejsou to naléhavé zpovědi.

Chystáte v nejbližší době nějaký koncert tady u nás na severu?

Koncem října jsem křtil desku v Golf baru u Muzea, kam přišlo neuvěřitelných sedm stovek hlav. Další se plánuje 22. února opět v Golf baru a jako host by měl vystoupit rapper Idea z našeho labelu Ty Nikdy, společně se slovenskou zpěvačkou Zdenkou Prednou a slovenským Boy Wonderem. Nicméně už dnes budu hostem na koncertu Lipa, který se představí v klubu Maximal.

