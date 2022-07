Akci uspořádal spolek Järgen Family, který čítá více než osmdesát členů, hospodaří s rozpočtem kolem milionu korun a podílí se celoročně na dění ve Stráži pod Ralskem. Kulturně nabitý program letos odstartovali oslavami mezinárodního dne žen a březen zasvětili práci v Jedlém parku, kde vysazují ovocné stromy a keře, budují broukoviště, krmítka, hmyzí hotely či lavičky.

Šermíři soupeřili na Bezdězu. Zapotili se u toho, zbroj má totiž až 30 kilogramů

Srpen zpestří promítání letního kina a pravidelný PubQuiz. V září čeká spolek mimo akce Putování po památkách jedna přelomová událost. „Budeme se stěhovat do nového komunitního centra, které už tři roky budujeme v gablerových domech, které ještě nedávno byly zařazeny do brownfieldu. Věřím, že do termínu stihneme vše dokončit a slavnostně otevřít,“ svěřil se nedávno zakladatel spolku Patrik Želechovský.

Prosinec bude patřit už legendárnímu vánočnímu Flaškostromečku.