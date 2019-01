Jablonec n. N. - Hudba plná barev a emocí. Tato podívaná se naskytne divákům v pondělí v Jablonci.

Houslista Jaroslav Svěcený. | Foto: DENÍK

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a rockový klavírista a autor projektu Michal Dvořák si dál hrají s klasiky a proměňují své hudební sny v realitu ještě odvážněji. Po multiplatinovém CD, vyprodaném koncertním turné a zdařilém DVD Vivaldianno přicházejí s pokračováním mimořádně úspěšného projektu.



Podzimní turné Vivaldianno Tour 2010 začalo 19. září v Krnově. V pondělí 4. října hostuje v jabloneckém Městském divadle od 19 hodin.22. října je uvidí od 19.30 lidé v libereckém Domě kultury. Do konce listopadu multižánrové audiovizuální koncerty uvidí publikum v několika městech v České republice i na Slovensku.



Velké sály, početnější orchestr, klipy a videoprojekce z unikátní Expedice Pandurango aneb Cesta za bohem hudby, mezinárodní hosté, posílená zvuková a světelná technika s nejmodernějšími technologiemi a především nové skladby z chystaného CD lákají na Vivaldianno Tour 2010 i návštěvníky loňského turné.



Všem pak nabídne nezapomenutelný mix žánrů, kultur a generací, známé tóny klasiků v moderním a často tajuplném hávu, špičkové muzikanty a tanečníky, nečekaná spojení a souvislosti, od bílého kapesníčku pod bradou houslového virtuosa přes etnické hudební nástroje až po unikátní smyčcové instrumenty několika století…



„Příprava na turné běží už od ledna tohoto roku. Loni jsme se potýkali s tím, že pořadatelé nevěděli, kam Vivaldianno zařadit. Mezi klasiku nebo alternativu, folk, rock, pop nebo snad country? Vyprodaná představení a přidávané odpolední koncerty vyřešily vše za nás,“ řekl Michal Dvořák.



Letošní turné proto připravili v plné parádě a přidali také další upravené skladby z připravovaného CD s pracovním názvem Viva l' Anno 2011. „Plánujeme premiérově uvést Bacha, Mozarta a Musorgského,“ dodal Dvořák.



Vedle skladeb z multiplatinového CD Vivaldianno MMVIII na turné v novém aranžmá tedy zazní také závěrečná část z Koncertu pro dvoje housle d moll J. S. Bacha, Musorgského Obrázky z výstavy - Baba Jaga, Requiem – Confutatis W. A. Mozarta, bolívijská lidová píseň Wawitay a improvizace s australským mystickým nástrojem didgeridoo.



„Jsem především interpret klasické hudby, tedy z velké části skladeb, které vznikly v dávné či nedávné minulosti. Vivaldianno je ale pro mne nadčasovým projektem, který propojuje minulost se současností a vytváří most lidem všech generací, kteří si cestu ke klasice teprve hledají,“ poznamenal virtuos Jaroslav Svěcený.



Nikdy by nešel do multižánrového projektu deklasujícího klasickou hudbu, ale Michal Dvořák či Radim Hladík jsou pro něj muzikantské autority, které skvěle umí skloubit současné zvukové možnosti s akustickou hudbou. „Běžných úprav barokní muziky existují tisíce, ale ve Vivaldiannu se pracuje s dynamikou, frází, agogikou, takže máte pocit, že ta hudba takto vznikla,“ vysvětlil houslista.



Je to širokospektrální a pestrobarevný festival tónů, který odbourává často zkostnatělé hudební škatulkování. „Klasickou hudbu v originále zbožňuji celý život, ale Vivaldianno je projekt, který mně umožnil podívat se na ni z jiného břehu. I klasika a její interpretace totiž podléhá módě a momentálnímu vkusu interpretů i posluchačů. Je fantastická, geniální, ale není to dogma. A v tomto duchu vzniká i nové CD Viva L’Anno 2011,“ dodal Jaroslav Svěcený.

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a autor projektu Vivaldianno Michal Dvořák si pro podzimní koncerty vybrali osvědčené spoluhráče, kteří se objevili už na multiplatinovém CD Vivaldianno MMVIII i na DVD Vivaldianno Live 2009: Jiří Janouch - kytarista a mistr zvuku na CD Vivaldianno MMVIII (Anna K.), Michal Pelant - elektrická kytara (Kollerband), na některých koncertech vystoupí i Radim Hladík a Blue Effect, Tomáš Waschinger – bicí (Petr Muk a Ilona Czáková).



Základ smyčcového orchestru tvoří kvalitními českými hráči obsazený Melody Quartett pod vedením Dany Jelínkové. Mezi hosty nebude chybět hráč na exotický nástroj didgeridoo Aleš Doležálek, bolívijští hudebníci Jajime Garvizu, Adolfo Chaves a Carlo Zegara z Peru. Tam, kde to velikost jeviště umožní, vystoupí také tanečnice a choreografka Leona QAŠA Kvasnicová a její taneční skupina IF.