Liberec /DIVADLO, RECENZE, FOTOGALERIE/ - Divadlo F. X. Kalby v sobotu 30. června představilo v Kavárně Atelier tragikomedii Barbory Kubátové Siegfriedova idyla, která vznikla jako diplomová práce herečky. Hra diváky nadchla. Ovace nebraly konce.

Komorní divadlo, které pobaví, trošku vyděsí a ženská část publika se v něm vidí. To je dramatická tragikomedie Barbory Kubátové Siegfriedova idyla, kterou v sobotu 30. června po setmění představili tři herci v liberecké Kavárně Atelier.

Atelier vykouzlil komorní atmosféru

„Nový den uvádíme tradičně státní hymnou," ozve se ze stařičkého rádia. Začíná nový den. Další skladba v pořadí je Vagnerova Siegfriedova idyla.

Dvě strašidelně vyhlížející ženštiny s rozmazanými stíny a vyčesanými vlasy v negližé tupě zírají před sebe. Na někoho čekají. Mají za sebou asi pořádný flám. Na malém stolku stojí dvě skleničky, téměř dopitá láhev, z které si naposledy dolívají, pomazánka, toustový chleba a retro topinkovač.

Hru napsala jako svou diplomku

Jednoduché a komorní prostředí Kavárny Atelier dodalo inscenaci atmosféru. Přišlo asi sedmdesát lidí. Někteří seděli i na polštářcích na zemi, ani ne metr od herců.

Hru napsala herečka Barbora Kubátová, studentka DAMU. Siegfriedovu idylu napsala v rámci své diplomové práce na téma Když herec píše hru.

Režie se ujal člen činoherního souboru Divadla F. X. Šaldy Tomáš Dianiška, který si ve hře zahrál pouze menší roli. Druhou hlavní roli ztvárnila sestra autorky Anežka Kubátová, herečka z brněnského divadla Husa na provázku.

Hra je v něčem smutná, v něčem veselá. Zobrazuje stereotypy, kterých se my, ženy, dopouštíme. Nejedna divačka se v hlavních postavách viděla.

Každá žena někdy šílí, že je tlustá, že neví, co si má vzít na sebe, protože tohle jí nesluší a tamto měla na sobě včera, nebo že musí ve svém životě něco změnit, a nakonec se vrátí přesně k tomu, co měla a ještě je za to ráda.

Pozitivní Eva a negativní Marie

Starší ze sester Marie je negativní, mladší Eva se snaží brát vše pozitivně. Obě jsou tak trochu střelené, často se hádají a pak se rády usmiřují. Komorní prostředí Atelieru inscenaci sedlo. Představení začalo až po setmění, aby do kavárny nepronikalo světlo a vynikly světelné efekty.

Další hru Divadla F. X. Kalby plánuje na únor 2013. „Zařadíme ji už do dramatického plánu Šaldova divadla. Budu ji dělat já a Braňo Holiček. Takže teď čtu chytré knížky a koukám na filmy, abych dostal nějaký zajímavý nápad," slibuje herec Tomáš Dianiška.