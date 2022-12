"Srdce mé, ač z oceli, je naměkko, vidím z věže do všech stran a daleko, jak vše spí pod peřinou, čeká tu noc kouzelnou. Celý rok tu zvoním jako na lesy, málokdo však mého bití všimne si. Tuhle noc zdá se mi, že biji tu se všemi srdci stejně…" Těmito verši začíná píseň Zvonova zpověď, kterou napsal pro letošní Vánoce a Českou televizi zpěvák Tomáš Klus. Doprovází ji půvabný animovaný videoklip o putování pomyslného světla ze zvonu až do lidských srdcí zdůrazňující, že nikdo nemá být o Vánocích sám. Není rozhodně bez zajímavosti, že autorkou animovaného klipu a námětu je Anna Mastníková, výtvarnice a animátorka původem z Turnova, kterou můžete znát pod autorskou značkou Stellion. "Práce na videoklipu byla velmi příjemnou zakázkou, která ve mně opět rozdmýchala animátorskou vášeň," říká.

Jak se tak stane, že se výtvarník dostane k animování hudebního videoklipu pro známého zpěváka?

Úplnou náhodou. Oslovil mě tým Tomáše Kluse, který hledal animátora pro videoklip. Líbily se jim mé kresby na Instagramu a na základě toho mi tuto příležitost nabídli.

Rozmýšlela jste se dlouho? Jak se to celé odehrálo?

Rozmýšlela jsem se chvíli. Práce samotná byla hodně rychlá, protože bylo velmi málo času. Měla jsem na celý videoklip pouhé tři týdny, což je hodně krátká doba. Ideální je na něčem takovém pracovat tak půl roku, aby měl člověk čas na vyladění.

Zdroj: Youtube

A jak tvorba klipu vypadala? Měla jste nějaké konkrétní zadání, nebo naopak volnou ruku?

Dostala jsem hudbu a text vánoční písně a pak už to bylo na mně. Když jsem písničku poslouchala, přišla mi jako takový příběh a ten jsem také vtiskla do kreseb. Nejprve jsem zpracovala nápad do námětových skic a následně do storyboardu. Následovaly animační zkoušky s animátorem Jakubem Tomašíkem. Pak jsem všechno dala ke schválení a připomínkám Tomášovi a jeho týmu, jestli jsou spokojeni. Nápad se světlem se jim líbil a jak je to nakreslené, prošlo to takzvaně na první dobrou. Řešili jsme pouze vizuální drobnosti.

Jste známá zejména svojí výtvarnou tvorbou, kresbami, keramikou. Jak jste se dostala k animaci, byla to pro vás nová zkušenost?

Vystudovala jsem animovaný film, ale věnuji se především výtvarné tvorbě a využívám animaci poslední dobou spíše jen pro své krátké gify. Práce na videoklipu Zvonova zpověď byla velmi příjemnou zakázkou, která ve mně opět rozdmýchala animátorskou vášeň.

Anna Mastníková

Zabývá se ilustrací a animovaným filmem, který jako obor vystudovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Narodila se v Turnově, ale momentálně přebývá a tvoří v Praze. Do regionu se však často vrací na různé akce, kde lidé mohou její práce obdivovat pod značkou Stellion. Kromě výtvarné činnosti se také ve volném čase zabývá výrobou originálních broží, zejména ze dřeva, plastu a plsti. Od roku 2020 je její další vášní i keramika.