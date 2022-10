Český filharmonický sbor Brno je klenotem nejen na české sborové scéně. Jste jeho zakladatelem a s úspěchem společně vystupujete na prestižních koncertních podiích po celém světě více jak tři desetiletí. Letos vás koncertní cesty zavedou i do České Lípy, kde provedete závěrečný koncert festivalu Lípa Musica. Festivalový debut to ovšem nebude. Na festivalu Lípa Musica jsme zpívali v roce 2008 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Společně s Musicou Floreou jsme tehdy provedli Händelova Mesiáše. Ale v České Lípě budeme zpívat poprvé.

Když zavzpomínáte na rok 1990, kdy jste sbor zakládal, naplnily se vaše představy, plány a cíle? Věřil jste tehdy, že se rodí takto úspěšný a vitální projekt?

Bylo to tehdy v jakési porevoluční euforii. Říkal jsem si, když může mít profesionální koncertní sbor Praha a tehdy i Bratislava, tak proč ne „zpěvná“ Morava. Začátky byly velmi náročné, ale každodenní prací jsme se brzy dostali do povědomí hudbymilovné veřejnosti, začali jsme spolupracovat se všemi českými orchestry a získávat i zajímavá zahraniční angažmá.

Špinarka, Maryško, Lakomec. Divadelní festival slibuje parádní představení

Jak se podle vás za třicet let sbor rozvinul a na co jste z jeho úspěchů nejvíce hrdý?

Dnes po 30leté umělecké činnosti má Český filharmonický sbor Brno velmi dobré mezinárodní renomé. Odzpíváme ročně 90–100 koncertů, polovinu u nás, polovinu v zahraničí. Jsme zváni ke spolupráci významnými evropskými orchestry a dirigenty, účinkujeme na mnoha mezinárodních festivalech, natočili jsme 80 CD pro naše i zahraniční vydavatele a získali celou řadu významných ocenění. Nemohu vypočítávat všechny úspěšné projekty, ale jsem hrdý na každý kvalitně odzpívaný koncert, ať je to v nějaké evropské metropoli nebo v malém městě v České republice.

Pěvecké sbory byly v důsledku „zákazu zpěvu“ v období pandemie jedněmi z nejpostiženějších kulturních subjektů. Daří se vám z této neblahé epizody vzpamatovat, nebo vnímáte, že si sbor i do budoucna ponese určité následky?

V období pandemie při nelogickém zákazu zpěvu jsme dva měsíce nezkoušeli, zpěváci měli domácí přípravu, ale po dvou měsících mlčení směly profesionální sbory v určitém zvláštním režimu zpívat, takže nás tato nepříjemná epizoda nijak zvlášť nepoznamenala.

Jste nejen sbormistrem, dirigentem, organizátorem, ale také uznávaným a úspěšným skladatelem. O tom se publikum bude moci přesvědčit i na festivalu Lípa Musica, kde bude provedeno vaše oratorium Křest sv. Ludmily. Mohl byste nám tuto skladbu více přiblížit?

Oratorium na nádherný text Zuzany Renčové Novákové patří do okruhu mých skladeb věnovaných českým světcům, které jsem vytvořil v letech 1989–2000 v rámci takzvaného Desetiletí duchovní obrody českého národa, které po sametové revoluci vyhlásil kardinál Tomášek. Křest svaté Ludmily pro recitátora, soprán, smíšený sbor, flétnu a varhany (existuje i orchestrální verze) pochází z roku 1992. Myšlenkovým jádrem je okamžik, kdy mladá kněžna Ludmila přijímá křesťanství. V hudebním zpracování se prolínají dvě základní výrazové linie: lyricko-meditativní (křesťanství) a dramatická (pohanství). Hudba dotváří verše básnířky plné pokory a jasného vidění světa. Skladba ústí do jásavého Aleluja.

Jsem vděčná, že mohu chodit do divadla služebním vchodem, říká držitelka Thálie

Vaše oratorium zazní ve společnosti děl Černohorského, Góreckého či Brucknera. Jakou myšlenku nese celková dramaturgie večera?

Společným jmenovatelem našeho koncertu je duchovní hudba od baroka až po současnost, přičemž všichni uvádění skladatelé patřili ve svých tvůrčích obdobích k vrcholným představitelům duchovní hudby. Rád bych zdůraznil výběr z duchovních motet A. Brucknera, tyto skvosty romantické polyfonie zpíváme velmi rádi a za kompletní nahrávku všech motet jsme získali prestižní evropskou cenu Echo Klassik.

Na závěr zazní výjimečné dílo Leoše Janáčka Otčenáš. Jaký vztah vás dílu pojí?

Janáčkův Otčenáš představuje velmi osobité a originální vyjádření modlitby, kterou v minulosti zhudebnila řada skladatelů. Svým dramatickým výrazem i neobvyklým obsazením je to dílo, které tvoří vždy působivý závěr koncertu.

Máte stále ještě nějaké dramaturgické nesplněné sny o skladbách, které byste společně chtěli provést, nebo o místech či akcích, které byste chtěli navštívit?

Vokální a vokálně-instrumentální hudební literatura představuje obrovské množství krásné hudby. Vedle našeho dnes již velmi bohatého repertoáru (zhruba 400 kantát, oratorií a mší a přibližně 30 oper) studujeme stále nová díla. Koncertní nabídky přicházejí a my je rádi realizujeme jak u nás, tak v zahraničí.

Lucie Johanovská