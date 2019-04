Jak říká v našem rozhovoru, společně s dalšími v týmu se snaží vybírat účinkující tak, aby zapadli do myšlenky akce pro rodiny s dětmi, kterou je Rozmarné léto už od samého počátku. Navíc si na něm sám zahraje s kapelou Crossband, v níž působí na pozici frontmana.

Proč jste si jako místo konání festivalu vybrali právě pláž Klůček u Máchova jezera?

Máchovo jezero je v Čechách velice známá a oblíbená lokalita, je to takové české moře. Nám se tam moc líbí, protože je to místo, kde se lidé mohou koupat, ležet v písku, poslouchat muziku jak pro dospělé, tak pro děti nebo se můžou posunout do stínu stromů, kde je klid. V tom je to výjimečné, takže atmosféra na Klůčku je jedinečná.

Proč vám padl do oka právě název Rozmarné léto?

Když jsme před několika lety vymýšleli název pro festival, tak jsme si řekli, že když se bude konat v létě, tak by i slovo léto mohl obsahovat. A když léto, tak proč ne rozmarné. Je to sice známé spojení díky Vančurově knize, ale nám přišlo dobré, že se může vztahovat nejen k muzice, ale i k počasí nebo lokalitě. Může pršet, foukat, být třicet stupňů, zkrátka může být jakkoli, vždy to bude Rozmarné léto.

Jaké jsou ohlasy z dvou prvních ročníků?

Ohlasy máme výborné a díky tomu máme chuť a odhodlání pustit se do dalších ročníků. Návštěvníci si festival vždy užívají. Poslouchat hudbu, opalovat se a bavit se na pláži blízko vody je prostě nejlepší způsob, jak trávit volné chvíle v létě. I první ročník, který se konal u jezera v Sadské, měl podobný koncept a v tom chceme pokračovat.

Rozšíří nebo se změní areál oproti minulému roku?

Všechno zůstává stejné. Nemáme nic, co bychom chtěli výrazně měnit. V areálu bude opět jedno dětské a jedno dospělácké pódium. Zatím jsme ani nepřemýšleli o tom, že bychom festival rozšířili do dvou dnů. Uvidíme, co se bude dít v roce 2019, ale zatím platí jeden den na pláži Klůček.

Jak na festival vybíráte interprety? Je nějaká formulka, které se snažíte držet?

Line-up skládáme podle vlastního pocitu, aby vše zapadlo do konceptu našeho festivalu a aby se všechny jeho složky příjemně spojily. Rozmarné léto je spíše rodinným festivalem, takže vybíráme kapely spíše „lehčí“. Tomáš Klus, Jaroslav Uhlíř, Žlutý pes, ukázky z Pomády, to je hudba, jež přesně vystihuje náladu tohoto festivalu.

Čím letos zabavíte dětské publikum?

Letos se nově představí Lumpína. Již tradičním účinkujícím na Rozmarném létě je pak Divadlo Kůzle. Vystoupí Škola písničkou a velice oblíbení Čiperkové. Na hlavním pódiu se objeví kouzelník Richard Nedvěd, což je výborná volba také pro děti. To samé platí i pro Jaroslava Uhlíře.

Jak bude vypadat doprovodný program?

Tradičně máme připraveno pro děti několik soutěží. Na festivalu budou stanoviště, na nichž malí návštěvníci plní různé úkoly, za které jsou ohodnoceni. Na konci pak dostanou malou odměnu. Budou i drobné atrakce, jež se dají v areálu postavit. Areál je pod stromy a na písku, takže možnost přivézt tam nějaké velké atrakce je omezená, na druhou stranu je to příjemné místo jen tak pro odpočinek.

Zamýšleli jste festival jako rodinný už od prvního ročníku?

Ano. Koncept rodinného festivalu máme opravdu od začátku. Už na prvním ročníku v Sadské byla dvě pódia a dětský koutek. Přišli jsme s tím v době, kdy móda organizování festivalů zaměřených pro rodiny byla teprve v plenkách, a tak bylo Rozmarné léto jedním z prvních.

Letos budete tančit ve stylu Pomády. Kdo přišel s tímto nápadem a jak to bude probíhat?

Nápad vznikl kolektivně na poradě týmu Rozmarného léta. Bude to probíhat tak, že herci z pražského muzikálu Pomáda přijedou a budou mít zhruba pětačtyřicetiminutový blok nejslavnějších hitů z něj, budou tančit a zpívat. Kdo přijde oblečen ve stylu Pomády, bude určitě vítán a zajistí příjemné zpestření pro celý festival.

Na koho osobně se ty nejvíce těšíš?

Nejvíc se těším asi na Richarda, protože je to kouzelník, který mě velmi baví a mám málo možností ho někde vidět. Nenechám si ho ujít, je to velmi zábavný týpek, umí skvěle pracovat s lidmi a bude krásným doplňkem k živé muzice. Na jiných festivalech se pohybuji, takže ostatní interprety vídám poměrně často a všechny je znám.

Na festivalu vystoupíš i se svou kapelou Crossband. Co se kolem ní aktuálně děje?

Chystáme se s kapelou natočit nějaké nové singly a připravujeme klip. V současné době jsme tedy v tom stadiu, že máme jít do studia natočit první dvě písně. Ty by měly dát základ nové desce, již dotočíme letos. Věříme, že v příštím roce už to album bude na světě. Během léta odehrajeme ještě několik festivalů, ale na Rozmarné léto se moc těšíme.

Šárka Blahoňovská