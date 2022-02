Dva roky covidu omezily kontakt mezi umělci a jejich publikem. Pocítil to také moderátor, zpěvák a komik Vladimír Hron . Nyní se chystá na návrat do normálu a plánuje i další koncerty v rámci projektu Queen The Story, se kterým možná vyrazí do USA. „Jednání běží, snad to vyjde,“ říká v rozhovoru Vladimír Hron, který začne opět bavit i diváky ve svých rodných severních Čechách.

Uvolňují se proticovidová opatření. Myslíte si, že kultura a společenský život mají vyhráno?

Rád bych si to myslel… Snažím se věřit, že už začneme žít opět normální život, a nejde zdaleka jen o kulturu. Ale jsem optimista a vidím samé světlé zítřky.

Když se teď ohlédnete zpět, co vám ty dva uplynulé roky daly a co vám vzaly?

Daly mi obrovskou lekci trpělivosti, adaptability a naučily mě ještě větší pokoře vůči tomu, co dělám. Daly mi jistotu, že se mohu spolehnout na lidi kolem sebe - na rodinu, přátele, spolupracovníky… A co mi vzaly? To už je pryč, teď rychle znovu do práce!

Siřem, Ploskovice. Miloš Forman snil své filmařské sny také na severu

Na jaře máte akce i v Ústeckém kraji. Jaký vás čeká program a kde vás lidi uvidí?

Právě v těchto dnech probíhají horečná jednání s pořadateli, ještě je ve hře spousta změn, nerad bych něco sliboval, a tak poradím jako vždy: sledujte mé stránky vladahron.cz a můj Facebook, tam se dozvíte více.

Zdroj: DeníkNa jakou z těch akcí se těšíte nejvíc a proč?

Já se těším na publikum jako Hurvínek na kolobrndu! Popravdě řečeno, je mi teď úplně jedno, jestli to bude v Opavě nebo v Konobrži. Diváci jsou mou největší drogou a věřím, že všude v republice to bude fajn. I když… v březnu bychom měli být, doufám, i v Ústí nad Labem a tam se vždy těším obzvlášť. A samozřejmě opět díky skvělému ústeckému publiku!

Co covid udělal s vaším hudebním projektem Queen The Story? Chystáte letos nějaký koncert?

Queen The Story utrpělo nejvíce. Ještě před dvěma lety jsme chystali koncertování téměř po celé Evropě a teď budeme muset začínat opět na startovní čáře. Myslím, že na to elánu máme dost a nevzdáme se. Velikým povzbuzením pro mne byla nedávná návštěva USA, kde jsme domlouvali možnost předvést tento program na americké půdě. Jednání běží, snad to vyjde. V Čechách letos samozřejmě koncertovat budeme a věřím, že koncertů bude neustále přibývat.

Zdroj: Youtube

The Drops + Vladimír Hron in Montreux 2019 - Behnind the scenes Zdroj: YouTube.com/TheDrops .cz

Teď v únoru uplyne 55 let od otevření Neprakta klubu Most, kde jste jako mladík začínal. Jak se vyvíjel váš vztah k tomuto proslulému kulturnímu centru?

Neprakťák je velký kus mého života. Začínal jsem tam s amatérským divadlem u Viktora Oktábce, trénoval jsem tam karate, učinil své první nesmělé krůčky v oblasti pantomimy, tančil breakdance, dělal diskžokeje a spoustu dalších věcí. Vlastně i mé první pěvecké vystoupení se odehrálo v Neprakta klubu. Byl to, svým způsobem, můj druhý domov.

Letos jsou v módě devadesátky. Co tohle období pro vás znamenalo?

Začátky v rádiu, angažmá v Divadle rozmanitostí, sbírání zkušeností na různých akcích po celé republice a první zahraniční výjezdy - nejprve jako pouličního muzikanta, později už jako hosta na různých show.

Tehdy jste ještě bydlel v průmyslovém Mostě, pak následovala rušná Praha a teď žijete na klidném venkově. Kde je to nejlepší?

Klid venkova ničím nenahradíš. I když na Most mám nádherné vzpomínky, je to krajina mého dětství a mládí. A Praha je nádherná, o tom žádná. Jsem asi vždy šťastný tam, kde momentálně jsem. Důležité je být obklopen těmi, které milujete.

Překvapil vás něčím televizní seriál Most!, nebo jste se jako rodák z Mostu jen bavil?

Teď vás možná zklamu, seriál Most! jsem opravdu ještě neviděl.

Roman Knížek: Nanomembrána je pro mě jako dítě, olympiáda je třešnička na dortu

A co jezero Most? Když teď vzniklo, nelituje, že jste se z Mostu odstěhoval? A už jste u jezera vůbec byl?

Tady už bude má odpověď zasvěcenější - nejen, že jsem u jezera byl, já už jsem byl i v něm! A Mosteckým jej samozřejmě přeji. V létě se tam opět chystám, ostatně do Mostu pravidelně jezdím za maminkou. A co se týče stěhování, nelituji. Vždyť budu-li chtít, mohu se přeci kdykoli vrátit. Jsem zvyklý žít v pohybu.

Ještě k tomu jezeru. Jaký je to pocit vidět vodu tam, kde dřív stál starý Most, kde jste jako kluk běhal po ulicích?

Je to velmi zvláštní. Hlavně kvůli tomu, že si začínám uvědomovat, že už jsem vlastně pamětník. Nechce se mi vůbec věřit, že už je to všechno tak dávno.

Letos vám bude šestapadesát let. Prozradíte, jak se udržujete fit, abyste zvládl dál bavit lidi?

Už to zní jako klišé, ale jsem abstinent, nekuřák, chodím na jógu, miluji saunu, snažím se hýbat. Když se mi nechce, žena mi vždycky vysvětlí, že to stejně potřebuju. A vlastně i má práce je takový pořádný tělocvik. Zkuste si někdy křepčit skoro dvě hodiny na jevišti. Ale řeknu vám, všechno mě to ještě pořád baví!

Vladimír Hron



Vladimír HronZdroj: archiv Vladimíra HronaModerátor, bavič, zpěvák a imitátor, který se narodil 25. června 1966 v Mostě. Patří mezi stálice českého showbyznysu. Je držitelem několika televizních cen TýTý. Proslavily ho zejména populární estrády.



Umělecké začátky má spojeny se zpěvem v tanečním orchestru, sedmiletou praxí loutkoherce a stejnou dobu se také věnoval dráze moderátora v soukromých rádiích. Na začátku milénia představil na obrazovce veřejnoprávní televize svoji imitátorskou show Abeceda hvězd, při které imitoval širokou škálu zpěváků české i světové hudební scény v abecedním pořadí a odstartoval svoji hvězdnou kariéru. Se svými imitacemi hostuje v nejrůznějších televizních i rozhlasových pořadech, a to především v Čechách nebo na Slovensku. Živě vystupuje jako host mnoha hudebních těles (od filharmonie, přes bigband nebo taneční orchestry, až po rockové projekty).



V profesi entertainera těží ze znalosti angličtiny, ve které je schopen nejenom zpívat ale i pobavit publikum mluveným slovem. V hudebním projektu Queen The Story představuje s kapelou The Drops tvorbu legendární skupiny Queen. Jedná se o čtyři desítky písní, včetně Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Somebody to Love, Don‘t Stop Me Now či We Are the Champions. Vladimír Hron a The Drops s tímto koncertním pásmem slavili úspěch ve švýcarském Montreux na Freddie Celebration Day oslavující zpěvákovy narozeniny. „Nejsme hlavně klasickým 'revivalem', kapelou, která dbá na kostýmy, historicky přesné repliky nástrojů a tak. Jde nám především o hudbu,“ řekl Deníku Vladimír Hron.