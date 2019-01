Liberec - Rozhovor s Tomášem Pospíšilem, zpěvákem The Scoffers, kteří v sobotu v Golfbaru pokřtí svou debutovou desku Out Of CTRL.

THE SCOFFERS vydávají debutovou desku Out Of CTRL. | Foto: archiv kapely

Loni vyhráli Stárplej a natočili demo. Jejich snažení vyvrcholilo debutovou deskou Out Of CTRL, kterou v sobotu 7. prosince pokřtí v libereckém Golfbaru. Kluci z The Scoffers točí videoklip a na jaře vyjedou na turné do zahraničí. Jaký křest fanouškům připravili, kde a jak dlouho desku točili prozradil frontman a zpěvák Tomáš Pospíšil.

V sobotu křtíte debutovou desku, jak dlouho jste na ní dělali?

Deska Out Of Control se rodila od vzniku The Scoffers. Tzn. tři roky. Samotné nahrávání už bylo otázkou pár dní. Vše jsme nahráli v Praze, kde jsme měli konečně čas jen na hudbu, a proto točení trvalo jen sedm dní. Kluci ze studia Sub Garage pak na ní leželi asi měsíc, aby ji dotáhli po zvukové stránce.

Loni po Stárplej jste nahrávali demo, použili jste nějaký song na tohle album?

Přesně tak, naši prvotinu No. 1 jsme natočili v dubnu 2012 ve studiu Spin pod dohledem Honzy Rejenta a mixoval ji Honza Hladík ve studiu Brainstorm. Demo obsahovalo pět songů. Použili jsme z něho tři přearanžované věci, protože nám bylo líto, aby chyběly na téhle debutovce.

Co chcete říct názvem desky?

Název Out Of Ctrl symbolizuje náš styl života, který se promítá i do tvorby The Scoffers. Přejeme si, aby tenhle pocit zažili budoucí majitelé téhle krásky i při poslechu doma.

V jakém studiu jste album nahrávali? Hostoval na něm někdo?

Studia jsme využili dvě. Bicí jsme nahráli ve studiu AVC Prague. Vše ostatní, nahrávání zbylých nástrojů, vokálů i postprodukci zařídili kluci Kuba Lenz a Tomáš Zeman ze Sub Garage studia. A oba tihle chlapíci si na desce i zahostovali.

Jste grunge kapela, jsou všechny písničky v tomhle stylu nebo pronikáte i do jiných?

Snažíme se hrát grunge pořád a pořád. Některé písničky upravené pro unplugged, které tak i zůstaly, jsou teď balady, ale stále mají šmrnc našeho stylu.

Kolik je na desce pomalých věcí?

Ryze pomalé věci jsou jen dvě. Ale najdou se i jiné ve volnějším tempu …

Jak bude vypadat křest?

Nejdříve je potřeba říct, že křest se koná už tuhle sobotu 7. prosince v Golfbaru Liberec na Masarykově třídě naproti Severočeskému muzeu. Křest plánujeme už od natáčení v Praze. Tím, že v Liberci je čím dál složitější dotáhnout velké množství posluchačů na koncerty, jsme se rozhodli dát prostor i trochu alternativnímu programu.

Aha, jaký?

Prvním večerním zážitkem bude tattoo workshop, který si berou na starost holky z tetovacího studia Hellscats. Myslím, že lidi rádi uvidí, jak se vlastně kéruje a jak těžké je tuhle práci dělat dobře.

Máte nějaké hosty nebo tam budete hrát jen vy?

Jako support se ukáže kapela Syndrom, která si na letošním Rock Air festivalu zahrála po boku Kabátů a Wanastovek… Dlouhou dobu spolupracujeme s jejich úžasným zpěvákem Honzou Třískou, který se zasloužil o to, že padla volba právě na ně. Celá akce začíná v 21 hodin a myslím, že fanouškům nabízíme hodně k vidění a hodně důvodů, proč si udělat v sobotu čas.

Kromě křtu tu plánujete nějaké koncerty?

Po sobotním křtu máme už jen jednu akci do konce roku, a to 27. prosince Unplugged koncert v Železném Brodě. Jsme rádi, že si můžeme trochu orazit. Ale už 11. ledna začínáme koncertem v Experimentálním studiu na akci Vítání Nového Ro(c)ku vol. 4.

Po vítězství v soutěži regionálních kapel Stárplej jste chtěli prorazit i v zahraničí, podařilo se vám to?

No, pokud opomenu vše od Pardubic na východ jako orient, tak ne. (Smích) Ale koncem ledna míříme na Slovensko a v březnu do Německa.

Vidíte nějaký posun od Stárplej?

Posun je od Stárplej velký. Makáme čím dál víc. A to nás tlačí dopředu. Není lehké vydržet v tempu, ale my bojujeme. Tak snad přijde i očekávané ovoce.

K nové desce by se hodil i videoklip, plánujete nějaká videa?

Vše je v plánu už delší dobu, ale letní termín pro natáčení klipu jsme obětovali pobytu ve studiu. Slibuju, že bude dřív, než myslíte.

Jakou máte rádi hudbu? Inspiruje vás nějaká?

Hlavně dobrou. Myslím, že všichni kluci z kapely mají hodně široký záběr v poslechu. Skoro každý hudební styl má něco do sebe a my se snažíme být hlavně grungery. Ale občasný odpočinek u blues nebo jazzrocku vyhledávám čím dál častěji. Třeba až trochu zestárneme, budeme se posouvat do klidnějších vod.

Co fanynky? Kdo v kapele je volný?

Jako všichni muzikanti se rádi věnujeme v pokoncertní euforii všem přítomným. Tedy i fanynkám. Ale někteří z nás mají tu smůlu, že nemohou příliš důvěrně. Viď, Vojto. (Smích).

THE SCOFFERS Out Of CTRL

křest desky

Support: Syndrom

Kdy: sobota 7. prosince

od 21 hodin

Kde: Golfbar Liberec

Masarykova třída, naproti Severočeskému muzeu

Další program:

tattoo workshop tetovacího studia Hellscats