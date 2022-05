Herce, režiséra a člena Dětské televize Liberec Tomáše Machálku film odjakživa lákal, a nakonec se díky lockdownu rozhodl spolu s kolegy zaexperimentovat. O studentském filmu od začátku přemýšleli jako o zfilmované divadelní inscenaci, ve které jsou však herci na skutečných lokacích, a ne v divadle před kulisami. Během natáčení pracovali s divadelními prvky, které jsou jim více vlastní. „Bylo důležité dělat určité kompromisy, aby byl film uvěřitelný a aby některé scény nepůsobily v našem pojetí trapně. To se, myslím, nakonec povedlo hezky vybalancovat,“ popsal největší obtíž Machálka.

Literát Vejražka: Překrucování minulosti zvyšuje riziko příchodu dalšího –ismu

Inspirovali se sice sherlockovským světem, ale jejich Sherlock se od ostatních pojetí odlišuje charakterem. Jak sám režisér přiznal, při psaní scénáře dbal na to, aby Sherlock nebyl jen strojem na případy. „Chtěl jsem, aby byl lidštější a měl i nějaké city. Byl to jeden z kompromisů, které bylo potřeba udělat. Důvodem bylo i to, že původně zhruba čtyřicetiletého gentlemana Holmese hraje šestnáctiletý kluk,“ upřesnil mladý divadelník. Ten měl sice z dětské televize pár zkušeností s natáčením reportáží, ale plánování kamer pro něj bylo nové a nepoznané. „V divadle režisér pracuje s jedním základním pohledem diváků, pohledem z hlediště. U natáčení filmu je však toto „oko“ diváka daleko komplikovanější a dává vám možnosti, které v divadle nenajdete. Můžete natáčet detaily, celky, pohybovat s kamerou, zaostřovat,“ vysvětlil rozdíl mezi divadlem a filmem.

První natáčení proběhlo minulý červenec a naposledy kamery spustili loni v listopadu. „Tím, že je film dobový, se nám značně zúžily možnosti lokací. Klíčovou se pro nás stala liberecká radnice, která nám zahrála například Baker Street 221b, domov detektivního dua,“ sdělil Tomáš Macálka. Natáčeli především v liberecké čtvrti Staré Město. V exteriérech se o to snažili co nejrychleji a nejefektivněji, aby nikomu nepřekáželi a zároveň aby nepřekážel nikdo jim. „Problémem u studentských filmů je, že nemáte rozpočet a nemůžete si dovolit například uzavřít ulici,“ zdůraznil s tím, že pozorný divák rozpozná sál libereckého divadla F. X. Šaldy anebo Valdštejnské domky.

Snímek Promlčeno se odehrává v reálném čase. Odbude si premiéru v kině

V příběhu pracují s událostmi, které se Sherlockovi už staly, a nyní se objevují následky jeho minulých činů. Děj se odehrává po smrti Sherlockova úhlavního nepřítele Jamese Moriartyho a Holmesovi s Watsonem se tak v detektivní práci velmi daří. Nyní se však objevuje případ, který má i po dvou letech s Moriartyho smrtí něco společného. Sherlock musí čelit nejen vrahovi policistů, kteří vyšetřovali Moriartyho zločiny, ale i svým vnitřním démonům, kteří se ho věčně snaží svést z cesty. Po úterní premiéře v kině Varšava proběhne beseda s tvůrci filmu. Ti by rádi film dostali do širšího povědomí a co nejvíc tak zužitkovali dvouletou práci. Na podzim by se s filmem rádi podívali na Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově. Samotného Machálku láká natočení dalšího filmu.