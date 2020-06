„Všechno jsme zvládli, jen jednou vypadl proud, kapely zahrály všechny a už je za námi i úklid po akci,“ komentovala rockovou přehlídku jedna z organizátorek Květa Menclová.

Studenty dlouho provázela nejistota, zda se jejich open air akce kvůli protipandemickým opatřením vůbec uskuteční. „Každý týden před akcí jsme pilovali a vymýšleli nové songy,“ řekl Jan Novotný z kapely The Sunnies a Kings of the Asches.

Celý večer zakončila stálice českolipského undergroundu, skupina Papír sklo plasty, její členové jsou také absolventy českolipského gymnázia, ovšem před patnácti lety.