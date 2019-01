Liberec, Praha /DIVADLO, OCENĚNÍ/ - Režíroval Googling and Fucking, Přísně tajné: Hrubá nemravnost nebo novinku LSDown. Teď se stal Talentem roku v Cenách Alfréda Radoka.

Mladý herec a především režisér Braňo Holiček se stal Talentem roku 2012 v prestižní anketě kritiků Cen Alfréda Radoka.V libereckém Šaldově divadle režíroval například hru Kabaret R.I.P. aneb Drahý Kadle, kampak dneska po divadle? a s mladými herci z Divadla F. X. Kalby vytvořil již tři hry jejich prvotinu Googling and Fucking, Přísně tajné: Hrubá nemravnost a teď nově thriller LSDown.

„Měl jsem z toho obrovskou radost. Nečekal jsem to. Vycházel jsem z toho, že Anna Petrželková, která byla potřetí nominovaná, toto ocenění konečně obdrží. Bohužel jsem jí ho vyfoukl, což mě mrzí," řekl skromně mladý režisér.

„Také jsem měl pocit, že si kritika příliš nevšímá projektů v Ypsilonce, které dělám. Moc kritiků sem nechodí. Nebo vlastně chodí, akorát jsem o tom nevěděl. Nečekal jsem to a byl jsem hodně překvapený," přiznal.

Nabitý loňský rok

Loňský rok byl pro Braňo Holička rušný. V Liberci režíroval již zmiňovaný Kabaret R. I. P., v Divadle Disk velmi úspěšnou a výraznou hru Masakr v Paříži, dále Politický kabaret aneb seber si to hovno v Meat Factory. A nakonec inscenaci DemoDemokracie v pražské Ypsilonce. „Mám pocit, že zvláště tři věci Masakr v Paříži, Politický kabaret aneb seber si to hovno a DemoDemokracie, zaujaly," domnívá se Braňo Holiček.

V Liberci měla v polovině února premiéru hra Tomáše Dianiška LSDown, kterou Holiček režíroval.

LSDown je takový výlet do dob, kdy ke drogám měli přístup jen „vyvolení" a brali je kvůli poznání. Ikonou této doby je Timothy Leary, americký psycholog a experimentátor s psychadelickými látkami, který je hlavním hrdinou hry.

Pozitivní ohlasy

„Tím, že jsem odjel do Prahy, nesetkal jsem se s tolika ohlasy. Dostaly se ke mně hlavně kladné. Lidi s tím jdou. Nevím, jestli se o tom dá říct, že se to líbí, protože to není veselé téma. Diváci ale reagují pozitivně i na ty negativní věci," řekl režisér.

Braňa Holička teď čeká zkoušení v Divadle Minor. „Děláme představení o rodinách, pracovně mu říkáme Naše rodina. Pak bych měl dělat něco v Ypsilonce a v Dlouhé mě čeká autorská inscenace, o které zatím nic nevím, protože teprve vzniká," prozradil Holiček.

Začátkem roku 2014 by měl opět režírovat kus mladých herců z Divadla F. X. Kalby. „Oslovil mě přímo šéf činohry Michal Lang, takže to vypadá na podobnou spolupráci jako ve hře LSDown. Herci nebudou dělat představení na vlastní triko, ale budou mít k dispozici zázemí a výpravu Divadla F. X. Šaldy," dodal Braňo Holiček.