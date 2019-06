Česká Lípa - Zajímavou přednášku nabídne v úterý 25. června jazzový klub U Bílýho černocha v České Lípě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Program s názvem Proluka – veřejný prostor – co to je? Co a jak s ním? začne v 17 hodin. Přednášet bude Ing. arch. Tereza Marková, vedoucí Odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru na Praze 7.