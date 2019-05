Česká Lípa – Rostislav Fraš Quartet se ve středu 22. května postará o hudební večer v klubu U Bílýho černocha v České Lípě.

Na koncertě zazní pestrý výběr autorských skladeb R. Fraše v duchu moderního jazzu s prvky funku i blues, ale i tradičnější post-bopově laděné standardy. Rostislav Fraš mimo jiné představí hudbu ze svého nejnovějšího alba Use The Moment, které vyšlo u Animal Music. Na nahrávání tohoto CD si Fraš pozval dva jedinečné hosty světových jmen. Jsou to italský klavírista Antonio Farao a legendární americký bubeník Jeff „Tain“ Watts. Album je autorské a obsahuje nové i starší Frašovy skladby a také dvě kompozice Antonia Faraa.