Zákupy – Masopustní veselí zavítá v sobotu také do Zákup. Už jedenáctý Zákupský masopust začne v 9.30 hodin, kdy na náměstí Svobody vypukne masopustní jarmark. Od 10 do 11 hodin budou na programu tradiční soutěže v pojídání plněných knedlíků, v hodu polenem a kládou s vyhlášením vítězů v závěru.

IX. Zákupský masopust. | Foto: Deník/Miloslava Kroužková

Od 11 hodin hraje kapela Akcent a začne prezentace masek do soutěže. Soutěžit se bude o nejlepší masku v několika věkových kategoriích. Od 12.15 do 13.15 hodin masopustní průvod městem, kde projde Mimoňskou ulicí, přes most u kapličky sv. Anny do Nábřežní ulice a přes most u Mírového náměstí do Borské ulice a zpět na náměstí. Ve 13.15 hodin proběhne vyhodnocení soutěží o nejlepší masku a od 13.30 do 15 hodin propukne masopustní veselí.