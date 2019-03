Tak jako výstava betlémů stává se v Mimoni pomalu tradicí i výstava kraslic, kterou ob rok pro návštěvníky připravuje místní Městské muzeum. I ve třetím ročníku výstavy se můžete těšit na nejrůznější druhy kraslic, rozmanité nejen technikami, ale i materiály a oblastmi, odkud pocházejí. A část exponátů bude také na prodej.

Na výstavě nebudou chybět ani rozmanité velikonoční dekorace či soubor lidových krojů a krojovaných panenek. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 9. března v 15 hodin.

„V rámci vernisáže uvidíte i praktické ukázky zdobení kraslic různými technikami,“ uvádí Lenka Proboštová z mimoňského muzea, které výstavu připravilo ve spolupráci s Galerii kraslic v Libotenicích a pod záštitou Asociace malířek a malířů kraslic České republiky.

Součástí výstavy, která potrvá do 22. dubna, proběhne v sobotu 20. dubna také velký celodenní velikonoční program v areálu Městského muzea a kaple Božího hrobu. Muzeum je otevřené od pondělí do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, o víkendech až do páté hodiny odpolední.

Jak výstava vypadala předloni