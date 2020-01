Kdy: Pátek 31. ledna od 19 hodin

Kde: KD Crystal Česká Lípa

Za kolik: 300 Kč

„Když v roce 1990 díky sametové revoluci přišli zakládající členové trochu dřív z vojny, která přerušila jejich rokenrolovou kariéru během vysokoškolských studií a dostalo se jim do rukou pár kazet s Madness, The Specials a dalšími anglickými kapelami proslulé druhé vlny ska, bylo jasné, že budou hrát právě tenhle, do té doby u nás téměř neznámý žánr,“ vzpomíná Jan Kalina, zpěvák i kapelník roztančené pražské ska party Sto zvířat.

Zpěvačka Jana Jelínková, která nastoupila do kapely hned na začátku, je přitom dodnes ozdobou zvířecí party. „Když kapela v 90. letech začala jezdit do Německa, Francie, Švýcarska a pak i dvakrát na měsíční turné do USA, Jana všude působila jako zjevení. Nikde tam totiž neviděli ženu v kapele tohoto žánru,“ upřesňuje Kalina.

Kapela vydala 11 alb, natočila spoustu klipů a odehrála více než 2300 koncertů. Letos 25. listopadu kapela ve Fóru Karlín, ale nejen tam, pokřtí nové album, opět s texty Tomáše Belka, který je zásadním pilířem souboru. Napsal všechny texty ke dvoustovce zvířecích songů. Zkrátka Sto zvířat bude slavit a hrát celý rok jako o život.

Českolipský koncert se koná v pátek 31. ledna od 19 hodin v KD Crystal a vstupenky za 300 korun jsou stále v prodeji v pokladně kulturního domu nebo nebo online na webových stránkách www.clvstupenka.cz.