Česká Lípa - Kulturní dům Bohemia Nový Bor bude v sobotu 6. dubna od 19 hodin hostit oslavu Mezinárodního dne Romů.

Česko-romská kapela Terne Čhave je populárnější v Evropě než doma. | Foto: archiv

Svět Romů a především jejich kulturu poodhalí sobotní akce v Novém Boru. Hlavním hostem oslavy Mezinárodního dne Romů, kterou pořádá novoborská organizace Rodina v centru, bude jedna z nejznámějších gipsy kapel Terne Čhave. Ta představuje na české i evropské hudební scéně zcela jedinečný fenomén. Jako jedna z mála romských kapel se totiž již od počátků, které sahají do 80. let, drží svých romských kořenů, nespokojí se však s nekonečnými variacemi na klasický romský folklór, ale vydává se na svébytnou cestu do různých hudebních oblastí. Jejich vývoj tak směřuje od folku přes world music až po styl, který si příznačně nazvali Rom'n'Roll.