Velkou rodinnou interaktivní výstavu ze světa loutek připravilo na letní měsíce Městské muzeum v Mimoni. Výstava bude rozdělena do dvou pater. V prvním patře bude k vidění divadlo zrozené z vody aneb unikátní výstava vietnamského vodního loutkového divadla, kterou zapůjčilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. Prostřednictvím loutek, fotografií a videozáznamů seznámí návštěvníky s touto jedinečnou formou loutkového divadla, která se ve Vietnamu odehrává uprostřed jezírka nebo jiné vodní nádrže.

Výstava bude velmi autentická, jelikož většina exponátů pochází přímo z Vietnamu. Muzeum loutkářských kultur je získalo do své sbírky během badatelské cesty do Hanoje a okolí delty Rudé řeky, kde se tradice tohoto druhu umění zrodila. Ve výstavě bude také umístěn zmenšený model vodního divadla, ve kterém si návštěvníci vyzkouší manipulaci s loutkami. Ve druhém patře pak budou vystaveny kouzelné dřevěné loutky Zdeňka Nytry, Evy Makowkové a Frýdeckého divadla.

Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 8. června, a to zcela netradičně již ve 13 hodin dílničkami pro děti, které potrvají do 15 hodin, kdy začne loutkové divadelní představení! Výstava Kouzelný svět loutek pak bude návštěvníkům přístupná až do 1. září.